وزير إعلام نيجيريا يزور المتحف المصرى بالتحرير

زار لاي محمد، وزير الإعلام والثقافة والسياحة بنيجيريا والوفد المرافق، المتحف المصري بالتحرير حيث كان في استقبالهم صباح عبدالرازق، مدير عام المتحف التي رحبت بهم وشرحت لهم نبذة عن المتحف وأهم المقتنيات به، وذلك بعد الانتهاء من زيارتهم لمنطقة أهرامات الجيزة صباح اليوم.

وقالت مدير عام المتحف، إن الوزير النيجيري والوفد المرافق قاموا بجولة داخل قاعات المتحف المختلفة، حرصوا خلالها على التعرف على القطع الأثرية الفريدة التى يضمها المتحف، وخاصة كنوز الملك الشاب توت عنخ آمون، كما أعربوا عن إعجابهم بتلك الكنوز الأثرية الفريدة التي يضمها هذا الصرح العظيم .

وخلال جولتهم بالمتحف، قام الوزير والوفد المرافق بالتقاط العديد من الصور التذكارية لتسجيل زيارتهم، وخاصة بجوار قناع الملك توت عنخ آمون.

يشار إلى أنه في إطار زيارته الحالية لمصر، حرص وزير الإعلام والثقافة والسياحة بدولة نيجيريا، على لقاء الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أمس، لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار، كما زار صباح اليوم منطقة أهرامات الجيزة معربا عن سعادته بزيارة واحد من أهم المناطق الأثرية والسياحية في العالم.

ووافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على معاملة زائري جميع المتاحف والمواقع الأثرية المصرية المفتوحة للزيارة، من الأفارقة معاملة الزائرين المصريين من حيث أسعار تذاكر دخول، وذلك خلال عام ٢٠٢٢.

واستمرار تخفيض القيمة الإيجارية لمستأجري البازرات والكافيتريات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار وصندوق آثار النوبة، بنسبة ٥٠٪؜ لشهري فبراير ومارس ٢٠٢٢، وكذلك منح رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب والذي سيتم افتتاح فعالياته اليوم الأربعاء الموافق ٢٦ يناير وحتى ٧ فبراير، بتخفيض بقيمة ٥٠٪؜ على جميع إصدارات المجلس من كتب ونشرات، وذلك خلال طوال فترة المعرض.