الأهلى من الداخل.. أسامة السويسى يروى تجربته مع القلعة الحمراء فى كتاب جديد

صدر حديثًا عن دار الوطن للنشر والتوزيع كتاب «عالم الأهلي من الداخل» للناقد الرياضي أسامة السويسي، بالتزامن مع انطلاق الدورة الجديدة من معرض القاهرة الدولي للكتاب التي تحمل رقم 53 وتنطلق فعالياتها في الفترة من 26 يناير الجاري، حتى 7 فبراير المقبل.

يكشف المؤلف خلال كتابه عن العديد من اللحظات التي عاشها مع الأهلي داخل وخارج حدود الوطن وعاصر خلالها أجيالًا مختلفة من الرموز والنجوم، ويروى القصص والأسرار لإظهار جزء من سر عظمة الأهلي.

وسرد الكاتب في مؤلفه تلك القصص في 32 فصلًا قام بتوزيعها إلى نوعين الأول عن الشخصيات التي تعامل معها داخل القلعة الحمراء، والنوع الثاني عن المواقف والقصص التي كان شاهدًا عليها.

واستهل «السويسي» فصول كتابه بالحديث عن المايسترو صالح سليم تحت عنوان: «المايسترو.. الديكتاتور المتواضع»، للكشف عن جوانب خفية عن شخصية المايسترو، وينتقل بعدها للحديث عن رحلته مع الأهلي إلى ساحل العاج التي حفلت بالعديد من المواقف المثيرة ومنها احتجاز البعثة في كينيا خلال رحلة العودة بسبب التفجيرات الأمريكية في 11 سبتمبر.

ويتنقل المؤلف في فصول الكتاب للحديث عن عدد من الرموز والشخصيات في النادي الأهلي وعلى رأسهم الكابتن حسن حمدي رئيس النادي السابق والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الحالي والمهندس إبراهيم المعلم نائب رئيس النادي السابق والمهندس عدلي القيعي أيقونة النادي، والكابتن عبدالمجيد نعمان رئيس تحرير مجلة الأهلي الراحل، والكابتن ثابت البطل مدير الكرة الراحل، وأحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق، ورجل الأعمال الأهلاوي محسن طنطاوي.

ويستلهم الكاتب من المواقف الكثيرة سر الانتماء والولاء للنادي الأهلي من خلال مواقف مع الذين دافعوا عن ألوانه عبر قصص كان شاهدًا عليها مع أحمد ناجي وأسامة عرابي وأيمن شوقي وعلاء عبدالصادق ومحمد رمضان وعادل عبدالرحمن وهادي خشبة ووليد صلاح الدين وياسر ريان ومحمد عمارة وياسر رضوان ومحمود أبوالدهب وخالد بيبو وشادي محمد وعمرو الحديدي ووائل جمعة وعلاء إبراهيم وعلي ماهر ومصطفى كمال ومشير حنفي وهشام حنفي ومجدي طلبة وأحمد بلال وحسام وإبراهيم حسن وعصام الحضري وسعيد عبدالعزيز وأحمد فوزي وحسين شكري وأحمد كشري ومحمد فاروق وتشيرنو ويوسف يعقوب وإسحق أول وسيد معوض، وكذلك المدربين الذين عاصرهم بداية من راينر هولمان وراينر تسوبيل وجو بونفرير وديكسي ومانويل جوزيه.. والمدربين المساعدين مختار مختار وماهر همام ومحمد يوسف وحسام البدري وضياء السيد وإكرامي.

كما يكشف المؤلف في إصداره الجديد عن أسرار لم يسبق نشرها من قبل منها ما يتعلق بمباراة القمة التاريخية التي فاز فيها الأهلي على الزمالك 6-1، أو ما يتعلق برحلات الأهلي الخارجية إلى رومانيا وكينيا والسنغال والمغرب وساحل العاج.

ويختم المؤلف الكتاب بمجموعة من الصور التاريخية التي توثق لكل هذه المواقف والشخصيات.

أما عن أسامة السويسي فقد حصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة عام 1991 بدأ مسيرته مع صاحبة الجلالة بالتدريب في القسم الرياضي في الأخبار، ثم في جريدة ميدان الرياضة التي بات مديرًا لتحريرها، وارتبط منذ بدايته الصحفية بالعمل في مجلة "الأهلي" وتحديدًا من العام 1991 حتى رحل إلى الخليج في العام 2004 لكنه ظل محتفظًا بارتباطه بمجلة الأهلي عبر مقال أسبوعي "الترفع والتدني".