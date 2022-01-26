أحمد أبورية: أحداث كتاب «عالم سمسم» تدور من منظور طفل

صدر حديثًا عن دار المؤسسة للنشر والتوزيع كتاب «عالم سمسم» لـ محمد راضي وأحمد أبورية، بالتزامن مع انطلاق الدورة الجديدة من معرض القاهرة الدولي للكتاب التي تحمل رقم 53، وتنطلق فعالياتها في الفترة من 26 من يناير الجاري، حتى 7 فبراير المقبل.

من جانبه، أضاف «أبوريا» في تصريح لـ«الدستور»: عالم سمسم ليس كتابا أو رواية، بل هو مذكرات لطفل يبلغ من العمر تسعة أعوام، يجد نفسه موضع مسئولية فجأة فيخوض وحيدًا عالم الكبار.

وتابع: تدور أحداث الكتاب بالكامل من منظور طفل صغير، نكتشف من خلاله كيف يرى الأطفال العالم من حولنا، ندرك من خلال الأحداث، شبه الحقيقية، أن طفل اليوم ليس بالغباء الذي نظنه، ولكنه واعٍ بما يكفي كي يصنف ويعالج المشكلات التي تحدث من حوله يوميًا، سواء في محيط أسرته أو المجتمع.

ويناقش الكتاب أيضًا فكرة تأثير الكبار على أطفالهم، وكيف أن أطفالنا يمكن أن يكتسبوا منا عادات جميلة أو قبيحة، حسبما نغذي نار فضولهم ونشبعها.

واستطرد “أبوريا”: عالم سمسم ليس كتابًا تربويًا وليس قصصا للأطفال أيضًا، بل هو انطباع لمجريات حياتنا اليومية، كتاب من داخل البيت المصري ومن قلب المجتمع، إذ يعتبر هو العمل الأدبي الأول الذي يتعاون فيه الكاتبان بعد تعاونهما معًا في الإعداد والكتابة للعديد من البرامج الساخرة والكوميدية ومنصات التواصل الاجتماعي.

أما عن الكاتبان فأولهما محمد راضي وهو كاتب شاب ولد بمحافظة البحيرة، وله ثماني أعمال مطبوعة.

كتب للعديد من المنصات والبرامج الساخرة كان آخرها مولد سيدي الكداب، والذي يطرح بالتزامن مع معرض الكتاب عن دار زي للنشر والتوزيع.

الكاتب الثاني فهو أحمد أبورية، وهو كاتب مصر شاب ينتمي لمحافظة كفرالشيخ، له روايتان الأولى ذات طابع بوليسي وهي رواية "بمحبة أقتل أحيانًا" صدرت في معرض كتاب 2019، ورواية "على رسم الصليب" صدرت في معرض كتاب 2021، والكاتبان تشاركا في كتابة، وإعداد حلقات لعدد من المنصات والبرامج الساخرة.