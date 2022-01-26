الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مدير التنمية المستدامة يستقبل وفد المنظمة العربية الزراعية لبحث أطر التعاون المشترك

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، وفد المنظمة العربية للتنمية الزراعية بجامعة الدول العربية بحضور البروفيسور مبارك عبد الرحمن عبد الله مدير كرسي اليونسكو للتصحر بجامعة الخرطوم وأحد خبراء المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة للجامعة العربية و الدكتور كامل مصطفى عامر رئيس مكتب المنظمة الإقليمي في الإقليم الأوسط العربي بالقاهرة والدكتور رضا محمد خبير الموارد الوراثية النباتية بالمكتب الإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية. 

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية والدكتور علي عبد العزيز مدير مشروع حقن التربة بالسلت بالطين والممول من مؤسسة مصر الخير بالمنفذ عن طريق مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء وذلك لبحث إطار التعاون بين المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومركز التنمية المستدامة لموارد مطروح في مجال التنمية الزراعية على أرض محافظة مطروح. 

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وأكد المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح أن المركز يسعي إلى التعاون المثمر الذي يعود على المواطن في الصحراء بالنفع والفائدة التي تساعد على تحسين الحياة المعيشية والاقتصادية والاجتماعية التي تتيح لهم فرص عمل من خلال المشروعات التنموية التي تحد من الفقر وتساعد على الرقعة الزراعية والاهتمام بالمواطن المطروحي.

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ونقل الدكتور كامل مصطفى رئيس مكتب المنظمة الإقليمي في الإقليم الأوسط العربي بالقاهرة تحيات البروفيسور ابراهيم الدخيرى المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الذي يؤكد أهمية التعاون بين المنظمات والاتحادات العربية كشراكات هامة لما لها من مردود إيجابي في تعزيز. التعاون المشترك.

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وتعرف الوفد على أنشطة المشروع من خلال الفيلم التسجيلي الذي يوضح دور مركز التنمية المستدامة في أرجاء المحافظة لخدمة المزارعين ومربي الأغنام وكذلك الحفاظ على كل نقطة مياه بصحراء مطروح . 

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وتفقد الوفد الأنشطة المقامة داخل مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بداية من وحدة تدريب غزل وتصنيع الصوف بمنطقة القصر  وفصل المشغولات اليدوية البدوية الصوفية ومعرض المشغولات بالإضافة إلي  الحقول الارشادية لزراعات الشعير المنفذ عن طريق مركز التنمية المستدامة وكذلك مشروع حقن التربة الرملية السلت بالطين والممول من والممول من مؤسسة مصر الخير بالمنفذ عن طريق مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء.

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كما تفقد الوفد مناطق صوب شتلات الزيتون والتين وشتلات المراعي  والتعرف على انتاج الشتلات بكافة انوعها بالإضافة الى طرق الممارسات الجيدة التي يقدمها المركز للمزارعين من خلال الدكتور وائل غيث رئيس وحدة الاستشارات الفنية بالمركز والمعمل المركزي . 

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جامعة الدول العربية التنمية المستدامة التعاون المشترك المشروعات التنموية محافظة مطروح

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وائل لطفي

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