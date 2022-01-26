أمريكا تنتقد سماح منظمة التجارة العالمية للصين بفرض رسوم على وارداتها

انتقدت السلطات الأمريكية قرار منظمة التجارة العالمية السماح للصين بفرض رسوم انتقامية على واردات أمريكية، قيمتها 645 مليون دولار سنويا، على خلفية نزاع طويل الأمد بين البلدين.

وقال الناطق باسم الممثل التجاري الأمريكي آدم هودج في بيان: «القرار المخيب للآمال بشدة الصادر اليوم عن هيئة التحكيم التابعة لمنظمة التجارة العالمية يعكس تفسيرات هيئة الاستئناف التي تؤثر سلبا على قدرة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على الدفاع عن عمالنا وأنشطتنا التجارية في وجه الإعانات الصينية التي تشوه التجارة».

وفي وقت سابق من اليوم، سمحت منظمة التجارة العالمية للصين بفرض رسوم على واردات أمريكية قدرها 654 مليون دولار سنويا، في قرار على خلفية نزاع طويل الأمد بشأن مكافحة إغراق الأسواق بين البلدين.

وقالت المنظمة في بيان لها، في ضوء نقاشات الطرفين والأدلة التي وردت في إطار هذه الإجراءات، قررنا بأن المستوى المناسب هو 645,12 مليون دولار سنويا.

وأضاف أنّه لذلك بإمكان الصين طلب إذن من هيئة تسوية المنازعات لتعليق التنازلات أو التزامات أخرى عند مستوى لا يتجاوز 645,121 مليون دولار سنوياً.

وتم الكشف عن الرقم في قرار نشر في 87 صفحة صدر عن الهيئة التابعة للمنظمة بشأن مستوى الإجراءات الانتقامية التي يمكن للصين طلبها في إطار نزاعها مع واشنطن في ما يتعلّق برسوم تعويضية أمريكية على منتجات صينية

ويعود النزاع بشأن الرسوم إلى العام 2012 عندما قدمّت الصين طلباً للتشاور مع الولايات المتحدة.

وهدفت الخطوة الصينية لمواجهة الإجراءات الأمريكية المرتبطة بفرض رسوم تعويضية على مجموعة من المنتجات الصينية.

كما انتقدت الولايات المتحدة قرار منظمة التجارة العالمية السماح للصين بفرض رسوم انتقامية على واردات أميركية قيمتها 645 مليون دولار سنوياً، على خلفية نزاع طويل الأمد بين القوتين الاقتصاديتين.