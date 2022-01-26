ستيفاني وليامز: لا أحد يملك عصا سحرية لكل مشكلات ليبيا

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، أن زيارتها لمدينة سبها كان مخططًا لها منذ عام 2019 غير أن الظروف حالت دون القيام بها، مشيرة إلى أنها منذ الشهر الماضي تقوم بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة بالتركيز مع الأطراف المحلية والإقليمية لإعادة الزخم حول العملية الانتخابية والذي تجسد في الإقبال غير المسبوق على استلام البطاقات الانتخابية وتسجيل عدد من المرشحين للانتخابات النيابية والبرلمانية.



وشددت وليامز، في تصريحات صحفية، على ضرورة احترام مليونين و800 ألف مواطن يطالبون بالانتخابات، مشيرة إلى أن البعثة لن تدخر جهدًا في سبيل دعم العملية الانتخابية التي ستفضي إلى السلام والوئام وإيجاد مؤسسات شرعية في البلاد.

نوهت مستشار الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا، خلال الاجتماع الذي عقدته مع أعيان ووجهاء المنطقة الجنوبية وعدد من المرشحين للانتخابات البرلمانية عن الدائرة السادسة سبها، إنها تدرك ما يعانيه سكان الجنوب بسبب النزاع السياسي في ليبيا، وإن الهدف من زيارتها هو مناقشة الحاضر والمستقبل.

ونوهت، أنها مع كل الليبيين في سبيل التوصل إلى حل “ليبي- ليبي”، مضيفة أنه لا أحد يملك عصا سحرية” لكل مشكلات ليبيا؛ فالجميع شركاء ومسؤولون للتوصل لبناء دولة واحدة تضمن عدالة وسيادة القانون بما يكفل للجميع العيش بحرية وكرامة.

وفي وقت سابق، أرجع السفير الجزائري بروما عبد الكريم طواهرية السبب في تأزم الأوضاع في ليبيا إلى التدخل الخارجي لعدد من الدول من خلال القوات العسكرية والمرتزقة والدعم المالي واللوجستي.

وأضاف طواهرية، في حديث مع وكالة “نوفا” الإيطالية، أن أفضل طريقة لليبيين هي تقديم التنازلات بين الأطراف، ودونها؛ يصعب التوصل إلى إجماع وطني.

ورأى «طواهرية» ضرورة العمل على تقارب وجهات النظر بشكل أكبر وإيجاد الحلول التي تسمح للأطراف الليبية بالجلوس معا على طاولة الحوار.