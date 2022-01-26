الأربعاء 26 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

4 أيام حبسًا لصاحب محل متهم بالاتجار فى الأسلحة النارية بطوخ

اسلحة
اسلحة

أمرت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الأربعاء، بحبس صاحب محل لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر ٤ أيام على ذمه التحقيقات.

كما أمرت النيابة بإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها.

وكان اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، مفاده ورود معلومات باتجار صاحب محل حديد في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص في مسكنه.

وجرى عرض المعلومات على اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم له معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته 5 طنبجات معدلة مختلفة الأنواع والأحجام، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكمية من أجزاء أسلحة أبرزها 46 طبنجة ورشاش صوت غير مكتملين الأجزاء، وأدوات الإصلاح والتعديل، و8 قطع سلاح أبيض، هاتف، مبلغ مالي.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي أصدرت قرارها السابق.

بدون ترخيص مدير الأسلحة النارية مركز شرطة النيابة العامة المباحث الجنائية ادار الأسلحة النارية والذخائر

رئيس التحرير

وائل لطفي

إهدار حقوق المستهلك.. نوع من الفساد لا بد من محاربته

الأكثر قراءة

المحافظات تواجه الطقس العاصف بغرف عمليات وحملات لإزالة تراكمات الأمطار

«أمطار وصقيع».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

عمرو السولية يهدر هدفًا محققًا للمنتخب المصرى أمام كوت ديفوار

حبس المتهم بأداء الامتحان بدلًا من مصطفى محمد

«عقل كيروش».. ماذا ننتظر من لاعبينا أمام كوت ديفوار؟

75 دقيقة.. منتخب مصر يبحث عن هدف الفوز أمام كوت ديفوار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

الرئيس الإيرانى فى روسيا الكواليس والطموحات الكبيرة

صفوت البياضي

منظمة الصحة العالمية: أوميكرون ليس آخر متغير

مؤمن المحمدي

أحمد عقل

جلال حمام

كيف تواجه إسرائيل إرهاب متطرفيها؟

ماجد حبته

القمة العربية المقبلة

محمد العسيري

مكتبة فى كل قرية.. معرض فى كل حى!

د.محمد شادي

استهداف شبكة أمان الاقتصاد المصرى

وجيه أمين عبدالعزيز

لماذا يلتزم المصريون أكثر .. في الخارج؟!

صور

مؤتمر مصر الدولى للترجمة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

هدم سينما فاتن حمامة في المنيل

الطقس السيئ

محطة تل أبيب

المزيد

إغلاق طرق وفيضانات محتملة.. العاصفة «ألفيس» تضرب إسرائيل (فيديو وصور)

برعاية أمريكية.. استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

قصة المعسكر النازى «أوشفيتز»: من ثكنة عسكرية إلى غرف غاز لإبادة اليهود