4 أيام حبسًا لصاحب محل متهم بالاتجار فى الأسلحة النارية بطوخ

أمرت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الأربعاء، بحبس صاحب محل لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر ٤ أيام على ذمه التحقيقات.

كما أمرت النيابة بإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها.

وكان اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، مفاده ورود معلومات باتجار صاحب محل حديد في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص في مسكنه.

وجرى عرض المعلومات على اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم له معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته 5 طنبجات معدلة مختلفة الأنواع والأحجام، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكمية من أجزاء أسلحة أبرزها 46 طبنجة ورشاش صوت غير مكتملين الأجزاء، وأدوات الإصلاح والتعديل، و8 قطع سلاح أبيض، هاتف، مبلغ مالي.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي أصدرت قرارها السابق.