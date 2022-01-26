الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

السفيرة مشيرة خطاب تستقبل رئيس البرلمان العربي بمقر «القومي لحقوق الإنسان»

السفيرة مشيرة خطاب
السفيرة مشيرة خطاب تستقبل رئيس البرلمان العربي

استقبلت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، الدكتور عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، ورئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، في مقر المجلس القومي بالقاهرة.

وأعربت السفيرة مشيرة خطاب، عن سعادتها باستقبال رئيس البرلمان بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي يعد أحد المؤسسات الوطنية، التي تعمل على  تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، والحريات العامة، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها. 

وأضافت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت بخطوات جادة وغير مسبوقة لإعلاء ونشر وتعزيز حقوق الإنسان، عززها اعلان إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإلغاء مد حالة الطوارئ اللتان تأتيان تتويجا للإنجازات التي حققتها مصر في هذا الشأن.

فيما أعرب الدكتور العسومي  عن شكره وتقديره، لاستقباله في المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكداً علي أن الخطوات النوعية والمتلاحقة التي تتخذها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترسخ مفهوما شاملا ومتكاملا لحقوق الإنسان، وتُدشِن منظومة رائدة ومتطورة في هذا المجال.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، في مصر يضم العديد من الشخصيات البارزة وأصحاب الخبرات، القادرة على العمل من أجل تدعيم حقوق الإنسان وإرساء مبادئ الديمقراطية والحريات التي تتطلع لها الدولة المصرية في ضوء ما اتخذته من قرارات في هذا الشأن.

وأنشئ البرلمان العربي بمقتضى قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم (292) الصادر عن الدورة العادية السابعة عشر التي عقدت في الجزائر بتاريخ 23 مارس 2005، وكانت التقت السفيرة مشيرة خطاب مع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

جامعة الدول العربية مشيرة خطاب المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيس البرلمان العربي المرصد العربي

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