الأربعاء 26 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شخصين بالإسماعيلية بحوزتهما كمية من المخدرات بـ 10 ملايين جنيه

المواد المخدرة
المواد المخدرة

نجح رجال الأمن في ضبط شخصين بالإسماعيلية بحوزتهما كمية من المواد المخدرة تقدر بحوالى 10 ملايين جنيه، في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى المواد المخدرة بقصد الاتجار.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية تخصص (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية) فى الاتجار بالمواد المخدرة خاصةً مخدرى "الهيروين – الشابو".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارتين "بدون لوحات معدنية" ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 27 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو وزنت 3 كيلو جرام - مبلغ مالى  - 3 هواتف محمول – ميزان حساس) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى والسيارتين لنقل وترويج المواد المخدرة.

هذا وقد قدرت قيمة المواد المخدرة المضبوطة بحوالى (10مليون جنيه تقريباً). وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الإسماعيلية مركز شرطة مخدر الهيروين مديرية أمن الاسماعيلية البحث الجنائي مكافحة الجريمة الاتجار بالمواد المخدرة ترويج المواد المخدرة

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وائل لطفي

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