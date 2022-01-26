مؤتمر مصر الدولى للترجمة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب الأربعاء 26/يناير/2022 - 06:05 م 1/26/2022 6:05:34 PM مؤتمر وزيرة الثقافة والهجرة عدسة علاء احمد شارك طباعة مؤتمر وزيرة الثقافة والهجرة مؤتمر وزيرة الثقافة والهجرة مؤتمر وزيرة الثقافة والهجرة مؤتمر وزيرة الثقافة والهجرة مؤتمر وزيرة الثقافة والهجرة مؤتمر وزيرة الثقافة والهجرة مؤتمر وزيرة الثقافة والهجرة مؤتمر وزيرة الثقافة والهجرة مؤتمر وزيرة الثقافة والهجرة مؤتمر وزيرة الثقافة والهجرة مؤتمر وزيرة الثقافة والهجرة مؤتمر وزيرة الثقافة والهجرة مؤتمر وزيرة الثقافة والهجرة مؤتمر وزيرة الثقافة والهجرة شارك طباعة