الأربعاء 26 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الأسوياء مابيغيروش من النجاح».. أول رد من منى زكى على أزمة فيلم «أصحاب ولا أعز»

منى زكي
منى زكي

أثارت الفنانة منى زكي حالة من الجدل كبيرة خلال الأيام الماضية بسبب انتقاد عدد من الجمهور لها لمشاركتها في فيلم «صحاب ولا أعز»، مما جعلها تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث العالمي جوجل.

وحاولت «منى» أن تتخطى أزمة الفيلم بتجاهل الانتقادات، بنشر رسالة ضمنية شاركتها عبر خاصية ستوري على حسابها الشخصي في انستجرام، عن النفس السوية وعن الناس الأصحاء عقليًا. 

وعلقت قائلة: «الأصحاء عقليًا، يتعافون سريعًا، ولا يضيعون وقتهم في الشعور بالأسف على أنفسهم، ويتبنون التغيير، ويرحبون بالتحديات، ويبقون سعداء». 

وأضافت: «هذا يحدث بسبب أنهم لا يهدرون طاقتهم على أشياء لا يمكنهم السيطرة عليها، طيبون ومنصفون ولا يخافون قول ما يريدون، هم على استعداد لتحمل المخاطر المحسوبة، ثم يحتفلون بنجاح الآخرين، كما أنهم لا يشعرون بالغيرة من هذا النجاح»

 

 

وكانت منى زكى شاركت مؤخرا متابعيها على حسابها الشخصى على انستجرام من خلال خاصية ستورى، بكلمات تدعو بها الله بالحفاظ على عائلتها من كل سوء.

وقالت زكى خلال الاستورى: «اللهم إن عائلتى هم الرضا وأطهر النعم لقلبى فاسقهم العافية والسعادة بلا منتهى واحفظهم من كل مكروه، اللهم احفظ عائلتى فهم أغلى ما أملك، اللهم احفظنى واحفظهم وعافنى واعف عنهم واجمع شملنا وألف بين قلوبنا واكفنا  شر أنفسنا والشيطان وأولاد الحرام، اللهم بارك لى فى عمرى وأهلى وعملى وفى وقتى وصحتى وفى مالى وفى كل شئونى وأحوالى».

يعتبر فيلم «أصحاب ولا أعز»، أحدث النسخ للفيلم الشهير Perfect Strangers، الذى قدم منه على مدار السنوات الست سنوات الماضية العديد من النسخ، جاء العربية آخرها، وسط حماس وترقب من المشاهدين العرب لهذه النسخة.

فيلم أصحاب ولا أعز هو إنتاج عربي مشترك بين مصر ولبنان والإمارات، ويقوم ببطولته عدد من الفنانين على رأسهم المصرية منى زكي والفنان الأردني إياد نصار، ومن لبنان كل من عادل كرم المذيع الشهير، دياموند بو عبود وجورج خباز وهو ملحن موسيقى شهير، والمخرجة ناديم لبكي.

 

انتقادات شعر فيلم منى زكي المخاطر السيطرة تحديات التحديات

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