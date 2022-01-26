الأربعاء 26 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفير الأردني في القاهرة ينعى الكاتب الصحفي ياسر رزق

الكاتب الصحفي ياسر
الكاتب الصحفي ياسر رزق

نعى السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، الكاتب الصحفي ياسر رزق، الذي انتقل إلى رحمة الله الواسعة، اليوم الأربعاء، في فقدٍ ومصاب أليم. 

وأعرب «العضايلة» عن خالص التعازي والمواساة لأسرة رزق وأسرة صحيفة الأخبار والوسط الصحفي المصري، مستذكرًا اسهاماته البارزة في رفد الصحافة المصرية والعربية بكتابات مهنية وقيّمة. 

كما نشر السفير العضايلة تغريدة تعزية بالغة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيها «برحيل الكاتب الصحفي ياسر رزق، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم، تفقد مصر والصحافة العربية قامةً صحفيةً، وصاحب سيرةٍ طيبةٍ وخيّرة ومسيرةٍ لامعة ستبقى رصيداً ماثلاً له، نذكرهُ به ويؤرخ لعطائه الصحفي».

المستشار الإعلامي في السفارة الأردنية ينعى «رزق»

 

وفي السياق نعى المستشار الإعلامي في السفارة الأردنية علاء الزيود، الكاتب الصحفي ياسر رزق.

وقال «الزيود»: «فقدت الصحافة المصرية والعربية اليوم، رمزاً من رموز الكتابة الصحفية السياسية، ومنظّرًا صحفيًا صاحب مدرسة مهنية اقترنت به وبإسلوبه الصحفي المتميز، الذي سيبقى ماثلاً في سجلّه الزاخر بالعطاء». 

وتابع: «وإذ يغادرنا اليوم الصديق والأخ العزيز الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، إثر نوبةٍ لم تمهله الكثير، فإن العزاء وجب لمصر ولعائلته وأسرة صحيفة الأخبار والوسط الصحفي المصري، بهذا الفقد والمصاب». 

وأضاف: «ولا يغيب عن البال نقاوة ياسر وحديثه القومي وعروبيته الصادقة، كما كان دوماً بطبعه اللطيف وهدوئه على الصعيد الشخصي، واتزانه ووعيه وموضوعيته ومهنيته الغالبة في حديثه وخط قلمه وكتاباته».

السفير الأردني أمجد العضايلة ياسر رزق الكاتب الصحفى ياسر رزق صحيفة الأخبار

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