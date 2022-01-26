الأربعاء 26 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

غادة عبدالرازق تعلن إصابتها بـ«أوميكرون»

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

أعلنت الفنانة غادة عبدالرازق، إصابتها بمتحور كورونا الجديد «أوميكرون» فور إجراءها مسحة للفحص، وظهور نتيجتها إيجابية.

وشاركت «غادة» منشور لها عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي عبر «إنستجرام» وعلقت قائلة: «الحمد لله على كل شيء طلعت المسحة إيجابية أوميكرون».

وكان آخر أعمال النجمة غادة عبدالرازق، خلال رمضان الماضي، من خلال مسلسل «لحم غزال» بمشاركة عدد كبير من النجوم منهم الفنان الراحل أحمد خليل والفنان شريف سلامة، والنجم عمرو عبدالجليل، والفنانة وفاء عامر، وخالد كمال، والفنانة مي سليم، وعدد من الفنانين الشباب، والمسلسل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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