رئيس الأعلى للصوفية ينعى ياسر رزق: نقدر الأقلام الوطنية التى تدافع عن الحق

نعى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية الدكتور عبد الهادى القصبى الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق وفقيد الصحافة المصرية قائلا فى بيان له منذ قليل فقدنا منبر لصوت الحق ونحن نقدر الأقلام الوطنية والتى دائما تدافع عن صوت الحق وإعلائه.

وتقدم “القصبى” بخالص العزاء لأسرة الكاتب الكبير ولمؤسسة أخبار اليوم وللهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولكل أهله وذويه وزملائه ومحبيه داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد “القصبي” على الدور المهم الذي قام به الراحل في الدفاع عن وطنه وبلاده ضد جماعات التطرف والإرهاب، من خلال قلمه الشريف الذي ظل يساند الوطن بكل قوة وشجاعة.

وكان الكاتب الصحفي، ياسر رزق قد توفى اليوم، على إثر أزمة قلبية، وتقلد الراحل العديد من المناصب منها رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار السابق ورئيس تحرير جريدة المصرى اليوم السابق نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.

وكان الراحل يعاني من مشاكل في القلب وسبق ان أجرى جراحة قلب مفتوح في فرنسا، وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل تشييع الجنازة مساء اليوم.

وكان الراحل قد احتفل منذ أيام بصدور كتابه "سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص)، والذى يتضمن رصدا دقيقا وموضوعيا لأحداث حقبة هى الأصعب فى تاريخ مصر الحديث، منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وحتى ثورة 30 يونيو 2013 ، ومعلومات ومواقف يُكشف عنها للمرة الأولى ويرويها الكاتب من موقع الشاهد بحكم عمله الصحفى وقربه وصلاته الوثيقة بدوائر صناعة القرار إبان تلك الفترة الحرجة من تاريخ البلاد.