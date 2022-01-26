التصريح بدفن جثة شاب توفي بطلق ناري في ظروف غامضة بأسوان

أمرت النيابة العامة بمحافظة أسوان، اليوم الأربعاء، تشريح جثة شاب توفى بطلق ناري، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة وملابساتها، وطلب تحريات المباحث، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

كان لقى شاب مصرعه في ظروف غامضة عقب تعرضه لطلق ناري، لقى حتفه على إثره قبل وصوله للمستشفى وذلك بمنطقة البرامية الواقعة بين طريقي إدفو / مرسى علم شمال أسوان.



تلقى اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، إخطاراً من مأمور مركز شرطة إدفو، بإصابة شاب في منطقة البرامية الواقعة بين مدينة إدفو/ مرسى علم ، وتم نقله إلى المستشفى، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم نقله إلى مشرحة ادفو العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية التي أجرتها رجال المباحث بقسم شرطة مركز إدفو إن الشاب يدعى “محمود. ر. ن. م” 21 سنة من منطقة الكلحيين بمركز دراو شمال محافظة أسوان.