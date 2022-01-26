البرنامج الثقافى والفنى لمعرض القاهرة الدولى للكتاب
تنشر "الدستور" البرنامج الثقافي والفني كاملًا، الخاص بالدورة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمرافقة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، منذ قليل، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 26 يناير إلى 7 فبراير 2022، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل".
وتشهد الدورة الحالية للمعرض، إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي يبدأ بـ"موسوعة مصر القديمة" لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال وسلسلتي "ما" و"رؤية".
كما تشمل كذلك برنامجًا مهنيًا يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، وتوفير منصة مهنية ومتخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، إلى جانب إتاحة البيع Online للكتب على المنصة الرقمية الخاصة بالمعرض، وتوفير خدمات التوصيل بالتعاون مع وزارة الاتصالات ممثلة في البريد المصري لأي مكان داخل مصر.
ويشهد المعرض إقامة المئات من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، المتنوعة على مدار أيامه.
وسيتم الاحتفاء بمركز الثقافة والأدب من الراحلين، منهم الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، والدكتور شاكر عبد الحميد، وزيرة الثقافة الأسبق، والدكتور فوزي فهمي.
وتركز الدورة الحالية للمعرض على البرنامج المهني، الذي تولي إدارة المعرض اهتمامًا كبيرًا به، لأنه يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، ويسعى لتوفير منصة مهنية متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج وورش العمل والجلسات المتخصصة، ويضم سبعة محاور رئيسية هي برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب ويحضرها ناشرون من أكثر من ١٥ دولة غير عربية، ثم المؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، والذي ينظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيا، ويضم كلمات مسجلة لأكثر من ٣٠ متحدثا من مختلف الدول حول موضوع "سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة في صناعة النشر"، ثم مؤتمر "الترجمة عن العربية جسر للحضارة- كتبنا تنير العالم" بمشاركة وزارتي الثقافة والهجرة ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومركز أبوظبي للغة العربية ودولة اليونان ضيف الشرف، ويضم مؤتمرا افتتاحيا وثلاث ورش متخصصة حول الترجمة من العربية، ثم البرنامج التدريبي للناشرين والذي يضم خمسة ورش تدريبية متخصصة يحاضر فيها ناشرين ومتخصصين في الجوانب المتعلقة بصناعة النشر، وتهدف لتقديم معرفة احترافية للناشر المصري.