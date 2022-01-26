الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

المفتي ينعى ياسر رزق: كان مثالًا للإعلامي الحق في بناء الوعي

الكاتب الراحل ياسر
الكاتب الراحل ياسر رزق

نعى  الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الكاتبَ الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق.
وقال المفتي -في بيان اليوم الأربعاء- إن “الفقيد كان مثالًا للإعلامي الحق الذي يشارك في بناء الوعي وكشف الحقائق ومواجهة الفكر المتطرف، كما أنه تربى على يديه العشرات من الصحفيين والإعلاميين المتميزين الذين يسهمون بدورهم الإيجابي في الإنارة ونفع البلاد والعباد”.
وتوجه المفتي بخالص العزاء إلى أسرة الراحل ومحبيه، داعيًا الله أن يتقبله في الصالحين، وأن ينزله منازل الأبرار، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

توفي الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة "أخبار اليوم" السابق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إثر أزمة قلبية.

أعلن الخبر الكاتب الصحفي في جريدة "أخبار اليوم" جمال حسين، عبر حسابه بموقع فيسبوك، إذ كتب:"إنا لله وإنا إليه راجعون.. ياسر رزق في ذمة الله، اللهم ارحمه رحمة واسعة".

 

الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية وهيئات الإفتاء في العالم الصحفي الكبير ياسر رزق وفاة ياسر رزق

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