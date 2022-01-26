الأربعاء 26 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرى: التغيرات المناخية تهدد الموارد المائية والإنتاج الغذائي

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والري

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التي يواجهها العالم في الوقت الحالى، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على الموارد المائية والإنتاج الغذائي حول العالم والتسبب في ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير غير المتوقع على كميات الأمطار بمنابع الأنهار، مشيرا لحدوث العديد الظواهر المناخية المتطرفة التى ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة، وأن 70% من الكوارث الطبيعية في العالم مرتبطة بالمياه مثل الفيضانات وموجات الجفاف وغيرها .

وأشار عبد العاطي، إلى أن الأمر الذى يستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة ، حيث إن التكيف مع هذه التأثيرات سيكون أكثر صعوبة وكلفة في المستقبل إذا لم يتم إتخاذ إجراءات جذرية في الوقت الحالى، الأمر الذى يستلزم زيادة التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف دول العالم في مجال المياه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعين بتقنية الفيديو كونفرانس مع كل من هينك أوفينك المبعوث الهولندى رفيع المستوى لشئون المياه والفريق المعاون له، و آسيت بيسواس مدير المعهد الدولى لإدارة المياه وأستاذ الموارد المائية والهيدرولوجيا بجامعة جلاسجو ، لإستعراض سُبل تنسيق الجهود الأممية فى دعم قضايا المياه ، ومواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه.

كما استعرض عبد العاطى، موقف الاستعدادات الجارية لعقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه في شهر نوفمبر القادم ، والذي سيُعقد تحت عنوان "المياه على رأس أجندة المناخ العالمى"، والذى سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لجناح المياه المقام على هامش مؤتمر المناخ (COP27) والذى تستضيفه مصر في شهر نوفمبر  القادم ممثلا عن القارة الإفريقية، ومناقشة آلية وضع محور المياه على رأس أجندة المؤتمر.

مصر تعاون مؤتمر متطرف كوارث فيضانات الرى جامعة وزير الري

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

الأكثر قراءة

وفاة الكاتب الصحفى ياسر رزق

الرئيس السيسي يتجه إلى الإمارات

تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 26-1-2022

«الدستور» تنعى الكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية.. والمحافظة ترفع الطوارئ

ياسر رزق.. رحلة 30 عامًا فى بلاط صاحبة الجلالة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

ملحمة وطنية على مر التاريخ

إبراهيم داود

فيكتور الغريب

أحمد المصرى

الناس ما بين التفاؤل والتشاؤم

ماجد حبته

مصر والجزائر.. تطلعات تتحقق

حسين دعسة

الثلوج كارثة إنسانية بمخيمات شمال غرب سوريا

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

منى رجب

عيد الشرطة الذى تتجلى فيه البطولات المصرية

صور

العرض الخاص لفيلم تماسيح النيل

عيد الشرطة.. أمن القاهرة يوزع الهدايا على المواطنين

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

من رومانيا وبلغاريا: الحكومة الألمانية تعوض 18 ألف يهوديًا عانوا مع النازيين

إسرائيل تسجل 83613 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

لا يستسلم: نتنياهو يرفض صفقة الادعاء مقابل اعتزاله السياسية.. ماذا سيحدث؟