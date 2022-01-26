وزير الرى: التغيرات المناخية تهدد الموارد المائية والإنتاج الغذائي

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التي يواجهها العالم في الوقت الحالى، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على الموارد المائية والإنتاج الغذائي حول العالم والتسبب في ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير غير المتوقع على كميات الأمطار بمنابع الأنهار، مشيرا لحدوث العديد الظواهر المناخية المتطرفة التى ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة، وأن 70% من الكوارث الطبيعية في العالم مرتبطة بالمياه مثل الفيضانات وموجات الجفاف وغيرها .

وأشار عبد العاطي، إلى أن الأمر الذى يستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة ، حيث إن التكيف مع هذه التأثيرات سيكون أكثر صعوبة وكلفة في المستقبل إذا لم يتم إتخاذ إجراءات جذرية في الوقت الحالى، الأمر الذى يستلزم زيادة التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف دول العالم في مجال المياه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعين بتقنية الفيديو كونفرانس مع كل من هينك أوفينك المبعوث الهولندى رفيع المستوى لشئون المياه والفريق المعاون له، و آسيت بيسواس مدير المعهد الدولى لإدارة المياه وأستاذ الموارد المائية والهيدرولوجيا بجامعة جلاسجو ، لإستعراض سُبل تنسيق الجهود الأممية فى دعم قضايا المياه ، ومواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه.

كما استعرض عبد العاطى، موقف الاستعدادات الجارية لعقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه في شهر نوفمبر القادم ، والذي سيُعقد تحت عنوان "المياه على رأس أجندة المناخ العالمى"، والذى سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لجناح المياه المقام على هامش مؤتمر المناخ (COP27) والذى تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم ممثلا عن القارة الإفريقية، ومناقشة آلية وضع محور المياه على رأس أجندة المؤتمر.