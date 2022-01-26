منظم معرض «إيجبس»: اتفاقيات جديدة بين مصر وشركات عالمية.. والرئيس السيسي يدعم قطاع الطاقة (حوار)

تنطلق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022» فى نسخته الخامسة يوم الإثنين 14 فبراير القادم، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى سيعقد تحت شعار «شمال إفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات اليوم من الطاقة».

ويعد مؤتمر ومعرض إيجبس 2022، أكبر حدث عالمي فى منطقة الشرق الأوسط، لتبادل الخبرات وعقد الاتفاقيات، وإتاحة الفرص الاستثمارية والتعرف على إمكانية مصر فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، وأهم الموارد الطبيعية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، فى ظل توافر البنية التحتية والأيادى العاملة الماهرة والمناطق الواعدة بالاستكشافات البترولية فى مصر.

وعن أهم الاتفاقيات والاستثمارات المتوقعة خلال انعقاد مؤتمر ومعرض إيجبس 2022 فى مصر خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير الجاري، وكذلك الإجراءات الاحترازية والجلسات التعريفية والتشاورية بين خبراء البترول فى مصر والعالم، أجرت «الدستور»، هذا الحوار مع كريستوفر هدسون رئيس شركة دى آم جي العالمية المنظمة لـ«إيجبس» طوال الخمس سنوات الماضية فى مصر، والذى يعد من أكبر الشخصيات فى العالم خبرة فى صناعة الأحداث العالمية في إدارة أعمال المعارض والمؤتمرات بالشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.

* ما أهم الاتفاقيات البترولية الجديدة التى سيتم توقيعها فى معرض إيجبس 2022؟

** هو حالياً خلال الأربعة سنوات الماضية تم توقيع مئات الاتفاقيات البترولية الناجحة بين مصر وعدد من الشركات العالمية فى مجال البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز بالحقول المصرية فى البحر المتوسط والبحر الأحمر والصحراء الشرقية والمناطق البترولية الأخرى فى مصر، ولكن سيتم الإعلان عن اتفاقيات جديدة خلال المعرض القادم فى فبراير 2022، وذلك من خلال شركات عالمية، كما يتم حالياً المراجعة النهائية لعدد من الاتفاقيات التى سيتم توقيعها من شركات عالمية تعمل فى مجال البترول والغاز.

* بصفتكم أحد أهم عناصر الترويج فى العالم للاستثمارات البترولية.. كيف ترى مستقبل الطاقة فى مصر؟

** قطاع الطاقة فى مصر يلقى اهتماما ودعما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا يعكس استراتيجية الدولة ودعمها للاستثمارات الأجنبية واتاحة الفرص أمام الجميع للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز، وهذا يؤكد حرص مصر على التعاون الكامل مع كافة الدول الأجنبية والشقيقة وكذلك الشركات العالمية فى الارتقاء بمنظومة الطاقة فى مصر لتعود على الشعوب بالخير.

* هل يمكن إتاحة مؤتمر ومعرض إيجبس القادم فى الدورة السادسة له خلال عام 2023، فى بعض المحافظات البترولية الأخرى بخلاف القاهرة للتعرف عليها من قبل زوار والشركات العالمية؟

** ليس لدينا مانع من ذلك ولكن يحتاج إلى ترتيب وإجراءات أخرى سنتحدث فيه لاحقاً، ولكن حالياً يتم انعقاد المعرض بالقاهرة.

* ما هو الجديد فى النسخة الخامسة من المعرض هذا العام؟

** يشهد المعرض هذا العام لأول مرة جلسات حوارية خاصة بإنتاج وتخزين الهيدروجين فى مصر وكيفية الاستفادة من عملية التصدير إلى الدول الأوروبية، كما مشاركة كبار مصنعى النفط فى العالم ومنظمات «أوبك»، و«أوابك»، ومنتدى الطاقة العالمي، ومنتدى غاز شرق المتوسط، والعديد من الهيئات والمنظمات الأخرى العاملة فى مجال البترول والغاز، بالإضافة إلى عدد 10 وزراء طاقة عالميين و19 مديرًا تنفيذيًا و8 أمناء عام، وبعض النقاشات والمحادثات النشطة حول ضمان استمرار الصناعة في تلبية احتياجات الطاقة اليوم، حيث تغير الشركات الكبرى نماذج أعمالها في وقت واحد لتلعب دورها في الانتقال إلى نظام طاقة خالٍ من الكربون .

* من أبرز المتحدثين فى المعرض؟

** يوجد نحو 260 متحدثا خلال فعاليات المعرض من خبراء ومسئولين فى ملف الطاقة والنفط فى العالم، من ضمنهم الدكتور فاتح بيرول المدير التنفيذي مدير رابطة الطاقة الدولية، ومحمد باركيندو أمين عام منظمة "أوبك"، وعلي سبت بن سبت الأمين العامّ لمنظمة أوابك، وأسامة مبارز أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط، والسفير ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، وعمر فاروق إبراهيم الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفريقيين (APPO)، وجوزيف ماكمونيغل الأمين العام لمنتدى الطاقة العالمي، والدكتورة/ هدى بن جنة علال المدير العام لمرصد الطاقة للمتوسط.