إصابة 2 فى تصادم سيارتين على الطريق الزراعى الغربى بسوهاج

شهد الطريق الزراعى الغربى بناحية قرية الصوامعة غرب دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص مما نتج عنه إصابة 2 تم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي للعلاج، وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيًا.

وعن التفاصيل تلقى مركز شرطة طهطا بلاغًا يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الزراعي الغربي ووجود مصابين وتم نقلهما للمستشفى للعلاج.

بالفحص تبين من التحريات وقوع حادث تصادم ومصابين دائرة المركز، حيث تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة “عز. ا. خ. ا” 19 سنة سائق ويقيم دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر واصطدم بسيارة ميكروباص قيادة “أحمد. ع. ا. ا. ع" 29 سنة سائق ويقيم دائرة المركز.

نتج عن الحادث إصابة كل من “إسراء. م. خ” 20 سنة ربة منزل وتقيم بندر طهطا "كدمات بالأنف" من مستقلي السيارة الأولي و"حلاوتهم. ع. ا. ع. ا" 65 سنة ربة منزل وتقيم دائرة المركز "كسر بالساق اليمنى" وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي من مستقلي السيارة الثانية.

وبسؤال قائدي السيارتين والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم ونفوا الشبهة الجنائية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.