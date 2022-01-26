تحويل مليون جنيه لورثة مهندس لقي حتفه مع 3 من أسرته بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه في إطار متابعة أحوال ومستحقات عائلة المهندس عبدالسلام مبروك أبو زيد السقا، المنكوبة التي تعرضت لحادث مروري في أثناء سفرهم من الرياض إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، فقد بلغت مستحقات الورثة المالية 255 ألف ريال، أي ما يعادل مليون جنيه مصري تقربيا، وسيتم تحويلها إلى ورثته في مصر، فضلا عن باقي مستحقات المتوفي من شركة التأمين بعد صدور إعلام الوراثة.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا بذلك من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالعاصمة الرياض في إطار تعليمات الوزير بمتابعة أحوال العائلة المصرية المنكوبة التي لقي 4 من أفرادها مصرعهم في حادث مرور مروع بالرياض بالسعودية في ديسمبر الماضي، والأسرة مكونة من أب وأم وخمسة أبناء، ويتم بشكل مستمر متابعة أحوال الأطفال المصابين والمتواجدين حالياً بمستشفى السعودي الألماني بالرياض وهم، أحمد عبدالسلام مبروك 14 سنة، والطفله رغد عبدالسلام مبروك 9 سنوات.

وكشف المتحدث الرسمي عن أن أعضاء مكتب التمثيل العمالي بالرياض قاموا بزيارة الأطفال المصابين بالمستشفى للوقوف على حالتهم، حيث أفاد الأطباء بتحسن حالتهم الصحية بشكل كبير وخروجهم من العناية المركزة واستعادة الوعي بشكل كبير وخضوعهم للعلاج التأهيلي، كما تم تسكينهم في غرفة واحدة.

وأشاد مرافقو الأطفال المصابين بالمتابعة المستمرة منذ بداية الحادث من قبل السفارة المصرية، والقنصلية العامة بالرياض، ووزير القوى العاملة من خلال مكتب التمثيل العمالي مما يعكس اهتمام الدولة المصرية بأبنائها بالخارج.

وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بالتنسيق مع القنصلية لسرعة إنهاء إجراءات شحن الجثامين التي تمت في 28 ديسمبر 2021، ودفنهم بمحل إقامتهم في مصر بالمنوفية مركز منوف.

يذكر أن الأب المتوفي المهندس عبدالسلام مبروك أبو زيد السقا كان يعمل بشركة المطاعم الأهلية "كنتاكى"، وتعهدت الشركة عقب الحادث بدفع المستحقات المالية الخاصة بالمتوفى فور إنهاء تصفية مستحقاته من الإدارة المالية المختصة.