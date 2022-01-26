الأربعاء 26 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تحويل مليون جنيه لورثة مهندس لقي حتفه مع 3 من أسرته بالسعودية

متابعة الأطفال المصابة
متابعة الأطفال المصابة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه في إطار متابعة أحوال ومستحقات عائلة المهندس عبدالسلام مبروك أبو زيد السقا، المنكوبة التي تعرضت لحادث مروري في أثناء سفرهم من الرياض إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، فقد بلغت مستحقات الورثة المالية 255 ألف ريال، أي ما يعادل مليون جنيه مصري تقربيا، وسيتم تحويلها إلى ورثته في مصر، فضلا عن باقي مستحقات المتوفي من شركة التأمين بعد صدور إعلام الوراثة.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا بذلك من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالعاصمة الرياض في إطار تعليمات الوزير بمتابعة أحوال العائلة المصرية المنكوبة التي لقي 4 من أفرادها مصرعهم في حادث مرور مروع بالرياض بالسعودية في ديسمبر الماضي، والأسرة مكونة من أب وأم وخمسة أبناء، ويتم بشكل مستمر متابعة أحوال الأطفال المصابين والمتواجدين حالياً بمستشفى السعودي الألماني بالرياض وهم، أحمد عبدالسلام مبروك 14 سنة، والطفله رغد عبدالسلام مبروك 9 سنوات.

وكشف المتحدث الرسمي عن أن أعضاء مكتب التمثيل العمالي بالرياض قاموا بزيارة الأطفال المصابين بالمستشفى للوقوف على حالتهم، حيث أفاد الأطباء بتحسن حالتهم الصحية بشكل كبير وخروجهم من العناية المركزة واستعادة الوعي بشكل كبير وخضوعهم للعلاج التأهيلي، كما تم تسكينهم في غرفة واحدة.

وأشاد مرافقو الأطفال المصابين بالمتابعة المستمرة منذ بداية الحادث  من قبل السفارة المصرية، والقنصلية العامة بالرياض، ووزير القوى العاملة من خلال مكتب التمثيل العمالي مما يعكس اهتمام الدولة المصرية بأبنائها بالخارج.

وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بالتنسيق مع القنصلية لسرعة إنهاء إجراءات شحن الجثامين التي تمت في 28 ديسمبر 2021، ودفنهم بمحل إقامتهم في مصر بالمنوفية مركز منوف.

يذكر أن الأب المتوفي المهندس عبدالسلام مبروك أبو زيد السقا  كان يعمل بشركة  المطاعم الأهلية "كنتاكى"، وتعهدت الشركة عقب الحادث بدفع المستحقات المالية الخاصة بالمتوفى فور إنهاء تصفية مستحقاته من الإدارة المالية المختصة.

وزير القوى العاملة محمد سعفان حادث مرورى مكتب التمثيل العمالي بالرياض القنصلية العامة بالرياض الدولة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

الأكثر قراءة

وفاة الكاتب الصحفي ياسر رزق

نشوب حريق ضخم فى عقار بمدينة نصر و«الحماية المدنية» تحاصر النيران

اليوم.. استئناف حكم حبس المتهمين بالتعدي على رئيس حي عين شمس

اليوم.. محاكمة عامل مصعد بإحدى مدارس اللغات بمنطقة زهراء المعادي

الحكم على متهم وزوجتيه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة المرج»

تحويل مليون جنيه لورثة مهندس لقي حتفه مع 3 من أسرته بالسعودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

ملحمة وطنية على مر التاريخ

إبراهيم داود

فيكتور الغريب

أحمد المصرى

الناس ما بين التفاؤل والتشاؤم

ماجد حبته

مصر والجزائر.. تطلعات تتحقق

حسين دعسة

الثلوج كارثة إنسانية بمخيمات شمال غرب سوريا

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

منى رجب

عيد الشرطة الذى تتجلى فيه البطولات المصرية

صور

العرض الخاص لفيلم تماسيح النيل

عيد الشرطة.. أمن القاهرة يوزع الهدايا على المواطنين

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

من رومانيا وبلغاريا: الحكومة الألمانية تعوض 18 ألف يهوديًا عانوا مع النازيين

إسرائيل تسجل 83613 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

لا يستسلم: نتنياهو يرفض صفقة الادعاء مقابل اعتزاله السياسية.. ماذا سيحدث؟