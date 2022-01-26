الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحكم على متهم وزوجتيه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة المرج»

حبس
حبس

تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، الحكم  على متهم وزوجتيه، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة المرج".

يصدر الحكم  برئاسة المستشار عبدالمنعم عبدالستار، وعضوية المستشارين محمد علوان وكمال الدين عبدالرحمن، وأمانة سر رفاعي فهمي.

 كشف قرار الإحالة في القضية المقيدة برقم 19883 لسنة 2019 جنايات المرج، قيام المتهمين، إيمان. ز 32 سنة - عاملة، أحمد. ع 33 سنة - عاطل، وهالة.م م 50 سنة - ربة منزل، بقتل الأطفال مالك وجني أحمد عبد القادر والطفل حديث الولادة، أبناء المتهمين الأولى والثاني عمدًا مع سبق الإصرار، بأن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم، وأعدوا لذلك الغرض إناءً بلاستيكيًا مملوءً بالمياه، وأغرقوهم فيه قاصدين من ذلك قتلهم مما أودى بحياتهم.

واعترفت المتهمة الأولى إيمان أمام النيابة بقتل أبنائها الثلاثة مع أبيهم وزوجته الأخرى، للتخلص من شكوك زوجها حول نسبهم له، بالإضافة إلى وعود زوجة الأب بتحسين حياتهم المادية.

وحول موافقتها على ارتكاب الجريمة، أوضحت: قال لي؛ “لو اتخلصنا من عيال هالة، المتهمة الثانية، ها تكتب لي شقتها اللي في الزاوية الحمراء وتشتري لي ميكروباص، وانتي تخلصي من جو الشك لأني شاكك إن دول مش عيالي، وتثبتي لي إنك باقية عليا”.

واستكملت: “بعدها جابوا طبق بلاستيك كبير لونه لبني وكان فيه مية وموتنا فيه العيال، وبعد ما قتلتهم حطيت عليهم بوتاس علشان الجثث تسيح والشكل يتغير وملامحها تختفي، وأحمد وهالة هما اللي قالوا على الفكرة دي”.

 

لمستشار عبدالمنعم عبدالستار الحكم محكمة جنايات شمال القاهرة مذبحة المرج

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الحكم على متهم وزوجتيه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة المرج»

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