الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا تسجل أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا فى يوم واحد

فرنسا
فرنسا

سجلت فرنسا  رقمًا قياسيًا جديدًا في الاصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 501,635 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الاصابات اليومية حاجز النصف مليون.

وتعد حصيلة الإصابات اليومية حاليًا في فرنسا الأعلى مقارنة بأي دولة أوروبية أخرى، حيث تخطى المعدل الوسطي 360 ألف إصابة بالفيروس خلال الأسبوع الماضي.

و أظهرت الأرقام الرسمية أن أكثر من 30 ألف مصاب بفيروس كورونا يتلقون العلاج في المستشفيات في جميع أنحاء فرنسا، وهو أعلى رقم منذ نوفمبر 2020.

لكن قرابة 3,700 مصاب فقط احتاجوا الى وضعهم في العناية الفائقة، أي أقل من فترات الموجات السابقة التي شهدت ارتفاعا في الإصابات.

ويسود اعتقاد أن المتحورة أوميكرون الشديدة العدوى التي تقف وراء الموجة الأخيرة أقل خطرًا من المتحورة دلتا.

وتوفي نحو 364 شخصًا بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب كوفيد في فرنسا إلى 129,489.

وتأتي هذه الأرقام بعد دخول اجراءات كوفيد الجديدة التي فرضتها الحكومة حيز التنفيذ.

ويتوجب الآن على مرتادي الحانات والمطاعم ومستخدمي القطارات والطائرات أبراز شهادة تلقيح، إذ أن الاختبار السلبي لم يعد كافيًا لدخول أماكن العمل والترفيه إضافة الى السفر.

و تلقى أكثر من 77 بالمائة من سكان فرنسا جرعتين من لقاح كوفيد.

وأ علن رئيس الوزراء جان كاستيكس، الأسبوع الماضي، عن جدول زمني لرفع قيود كوفيد في فرنسا اعتبارًا من 2 فبراير.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

فرنسا اصابة مليون نصف مليون كوفيد مليون إصابة فرنس اصاب بكوفيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

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