الأربعاء 26 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرازيل تسجل 183722 إصابة جديدة بفيروس كورونا و487 وفاة

البرازيل
البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 183722 إصابة جديدة و487 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
 

وطبقا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل حتى الآن 24 مليونا و311317 إصابة منذ بداية الجائحة، فيما وصل العدد الرسمي المسجل
للوفيات إلى 623843.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

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