بايدن: سنفرض عقوبات على بوتين حال اجتاحت القوات الروسية أوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، أنه لا يستبعد فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيًا في حال التصعيد حول أوكرانيا.

وقال «بايدن» ردًا على سؤال أحد الصحفيين، حول إمكانية فرض عقوبات شخصية ضد الرئيس بوتين: «نعم في حال اجتياح القوات الروسية لأوكرانيا».

وأضاف: «ستكون هناك عواقب وخيمة في حال الهجوم الروسي على أوكرانيا»، موضحًا أن الحديث يدور ليس فقط عن العواقب الاقتصادية والسياسية بالنسبة لروسيا، بل عواقب ضخمة في العالم كله.

وأردف: «إذا اجتاحت روسيا أوكرانيا، سيكون أكبر اجتياح منذ الحرب العالمية الثانية، وهو سيغير العالم في حال حدث».