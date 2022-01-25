الأربعاء 26 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن: سنفرض عقوبات على بوتين حال اجتاحت القوات الروسية أوكرانيا

بوتين وبايدن
بوتين وبايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، أنه لا يستبعد فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيًا في حال التصعيد حول أوكرانيا.

وقال «بايدن» ردًا على سؤال أحد الصحفيين، حول إمكانية فرض عقوبات شخصية ضد الرئيس بوتين: «نعم في حال اجتياح القوات الروسية لأوكرانيا».

وأضاف: «ستكون هناك عواقب وخيمة في حال الهجوم الروسي على أوكرانيا»، موضحًا أن الحديث يدور ليس فقط عن العواقب الاقتصادية والسياسية بالنسبة لروسيا، بل عواقب ضخمة في العالم كله.

وأردف: «إذا اجتاحت روسيا أوكرانيا، سيكون أكبر اجتياح منذ الحرب العالمية الثانية، وهو سيغير العالم في حال حدث».

الرئيس بوتين الرئيس بايدن فرض عقوبات ​أوكرانيا القوات الروسية البيت الأبيض

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