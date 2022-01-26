تفاصيل اليوم الأول من أحداث أسبوع «الهوت كوتور» في باريس

عاد أسبوع “الهوت كوتور” في باريس، حتى لو لم يكن كاملًا بسبب الوباء حيث اكتفت بعض دور الأزياء على عرض فيديو وعدم الحضور، فعلى سبيل المثال ألغى جورجيو أرماني عرضه الشخصي.

جيامباتيستا فالي

تم إظهار كميات وفيرة من التول، عرض جيامباتيستا فالي 18 مظهرًا فقط عبر فيلم بسبب كوفيد، كانت أزياء ما قبل الخريف ملحوظة لبساطتها النسبية، لكنها كانت لا تزال معقدة بشكل رومانسي وتضمنت فستانًا صغيرًا ملفوفًا باللون الوردي الفاتح، منتهيًا بقطار وقوس رائع على خط العنق، وبلوزة قصيرة بأكمام منفوخة باللون الأسود، مطوية بذكاء عند خط العنق، كان مبتكرًا بشكل جميل.

قام بعرض إطلالة مستوحاة من الستينيات من القرن الماضي برقبة على شكل قمع من الديباج الذهبي الغني ومغطاة بضباب من الريش المتطاير، وفستان درامي متدرج بالكامل من الحرير الأسود اللامع، مع المزيد من الريش.

تم عرض فستان بدون حمالات يناسب العروس مع تنورة من الحرير المكشكش، كان مبهجًا حيث تم التقاط أميال من التول عند الخصر ولبسه مع أحذية تصل إلى الفخذين.

كريستيان ديور

استحضرت ماريا التراث الهندي للتطريز الذي يمتد إلى قرون مضت وينافس خبرة أي منزل للأزياء الراقية ، لإعطاء فكرة عن حجم العمل، عمل 380 حرفيًا لمدة 280.000 ساعة لتطريز الأزياء الفريدة.

ابتكر مظهر مثل البدلة الكريمية ذات الزر الواحد، حيث تم قطع الجاكيت ليكشف عن البنطلون عالي الخصر تحتها، أو تنورة بسيطة مخادعة بطول الأرضية بدون ياقة، أو فستان برقبة دائرية بأكمام كاب باللون الكريمي مقطوع من أربع قطع من القماش.

سكياباريلي

كمنزل غارق في السريالية، بدا من المناسب أن ينظر دانيال روزبيري، المدير الفني لـSchiaparelli، إلى السماء للحصول على الإلهام لهذا الموسم، ولا سيما الأجسام الكوكبية التي نسافر بها حول الشمس، والذي ظهر في فستان مزين بغطاء رأس وأساور مطرزة بأشعة الشمس، في مكان آخر، كانت هناك قبعات محيط كوكب صغير، وحتى أطواق من الحرير حول الكتفين.

تألقت التفاصيل الذهبية على الملابس السوداء، كقطع غريبة، ملتوية، مغطاة بالجواهر، وظهرت حقائب يد تبدو وكأنها رأس امرأة، حتى أن أحد الفساتين جاءت مع شرائط معدنية من خط العنق ومعلقة وكأنها مثل قنديل البحر المعدني الضخم.