إزالة 189حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمراكز الدقهلية (صور)

واصلت محافظة الدقهلية حملتها لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وأعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، عن إزالة 29 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 1081 متر مربع تابعة لولاية الري بمراكز ومدن الكردي ومنية النصر واجا، ضمن الموجة الـ19 لحملات إزالة التعديات على أملاك الدولة.

وبلغ إجمالي حالات إزالة التعديات 189 حالة بمساحة 13740 متر مربع بمراكز ومدن وقري المحافظة منذ بدء التنفيذ للموجة المذكورة بنطاق الدقهلية.

وكلف محافظ الدقهلية رؤساء المدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعد جديدة بعد انتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل، مؤكدا أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف الإزالات خلال الموجة المشار اليها من خلال الادارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولًا باول لوزارة التنمية المحلية ومنها الي اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وشكلت المحافظة غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال تنفيذ الإزالات أولًا بأول من خلال إدارة الأملاك بالمحافظة بإشراف المهندس محمد جلال مدير عام الادارة وجهة الولاية الممثلة في مديرية الري والموارد المائية واقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.