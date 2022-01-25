الثلاثاء 25 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 189حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمراكز الدقهلية (صور)

جانب من الازالات
جانب من الازالات

واصلت محافظة الدقهلية حملتها لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وأعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، عن إزالة 29 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 1081 متر مربع تابعة لولاية الري  بمراكز ومدن الكردي ومنية النصر واجا، ضمن الموجة الـ19 لحملات إزالة التعديات على أملاك الدولة.

Screenshot_٢٠٢٢٠١٢٥-٢١٥٦٣٢

وبلغ إجمالي حالات إزالة التعديات 189 حالة بمساحة 13740 متر مربع بمراكز ومدن وقري المحافظة منذ بدء التنفيذ للموجة المذكورة بنطاق الدقهلية.
وكلف محافظ الدقهلية رؤساء المدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعد جديدة بعد انتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل، مؤكدا أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف الإزالات خلال الموجة المشار اليها من خلال الادارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولًا باول لوزارة التنمية المحلية ومنها الي اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

Screenshot_٢٠٢٢٠١٢٥-٢١٥٦٢٠

وشكلت المحافظة غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال تنفيذ الإزالات أولًا بأول من خلال إدارة الأملاك بالمحافظة بإشراف المهندس محمد جلال مدير عام الادارة وجهة الولاية الممثلة في مديرية الري والموارد المائية  واقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين. 

أيمن مختار محافظ الدقهلية حملات أراضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة لارتفاع إصابات كورونا

غدًا.. تعطيل العمل فى المدارس والمصالح الحكومية بالإسكندرية

وزير التعليم يكشف موعد إعلان تفاصيل تعيين المعلمين الجدد

السودان يرفع أسعار الكهرباء في إطار إصلاحات اقتصادية

الإسكندرية: 7 تعليمات للتعامل مع موجة الطقس السيئ غدًا

«النقد الدولى» يحث السلفادور على التراجع عن جعل بيتكوين عملة قانونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

ملحمة وطنية على مر التاريخ

إبراهيم داود

فيكتور الغريب

أحمد المصرى

الناس ما بين التفاؤل والتشاؤم

ماجد حبته

مصر والجزائر.. تطلعات تتحقق

حسين دعسة

الثلوج كارثة إنسانية بمخيمات شمال غرب سوريا

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

منى رجب

عيد الشرطة الذى تتجلى فيه البطولات المصرية

صور

عيد الشرطة.. أمن القاهرة يوزع الهدايا على المواطنين

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

محطة تل أبيب

المزيد

من رومانيا وبلغاريا: الحكومة الألمانية تعوض 18 ألف يهوديًا عانوا مع النازيين

إسرائيل تسجل 83613 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

لا يستسلم: نتنياهو يرفض صفقة الادعاء مقابل اعتزاله السياسية.. ماذا سيحدث؟