الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني مهنئا السيسي بعيد الشرطة: مصر تزهو بين البلاد العربية بفضل قيادتكم

النائب حسام صالح
النائب حسام صالح عوض الله

تقدم رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب النائب حسام صالح عوض الله، بالتهنئة إلى القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس السيسي، بمناسبة العيد الـ70 للشرطة المصرية وذكرى ثورة 25 يناير، كما تقدم بالتهنئة إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بمناسبة عيد الشرطة.

وقال صالح في تصريحات له اليوم، إن جهاز الأمن في مصر وعبر وطنية بالغة، جسد أعظم الملاحم في الدفاع عن الجبهة الداخلية والتصدي للفوضى والإرهاب والعصابات الإجرامية طوال عقود، مؤكدا أن مصر تزهو وسط الكثير من البلاد العربية بحالة الأمن والاستقرار في مصر، وهى الدعامة الأساسية للاستقرار والتنمية ومشاريع الإصلاح والانطلاق نحو المستقبل تحت قيادة الرئيس السيسي.
وأضاف رئيس طاقة النواب، أنه يحسب للشرطة المصرية وضباط ورجالات الداخلية المصرية، أنهم دفعوا فاتورة الدم في مواجهة الإرهاب واستطاعو إجهاضه ودك أوكاره.

واختتم النائب حسام عوض الله، بأن سيادة القانون والأمن والاستقرار في مصر، من مزايا عصر الرئيس السيسي، فالكل يعيش في آمان ويتطلع للمستقبل، علاوة على التطورات المتلاحقة في جهاز الأمن المصري، وبما يواكب أحدث النظم العالمية، وبما يجعله واحدا من أقوى أجهزة الأمن في العالم وهو ما يحسب للقيادة المصرية.

 
وتحتفل وزارة الداخلية بعيد الشرطة من كل عام تخليدًا لذكرى شجاعة ووطنية رجالها في معركة 25 يناير عام 1952، بعد أن رفضوا بكل شجاعة تسليم سلاحهم للمحتل البريطاني  وتمسكوا بمبنى محافظة الإسماعيلية ورفضوا إخلاءه للاحتلال الإنجليزي، رغم الفارق الكبير وقتها بينهم وبينم العدو المحتل سواء في عدد الجنود أو المعدات والسلاح، ولكنهم واجهوا العدو المغتصب بكل بسالة وشجاعة ، ونتج عن تلك الواقعه استشهاد خمسين شهيدًا، و ثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية البواسل .

رئيس لجنة الطاقة والبيئة مجلس النواب النائب حسام صالح عوض الله القيادة السياسية المصرية السيسي اللواء محمود توفيق

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