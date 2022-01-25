الأربعاء 26 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسرور بارزاني وبن زايد يناقشان قضايا المنطقة والتعاون المشترك

بن زايد وبارزاني
بن زايد وبارزاني

التقى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الثلاثاء، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وبحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات التي تربط العراق وإقليم كردستان مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والعملية السياسية في العراق وآخر المستجدات في المنطقة، وأكدا أهمية توطيد أواصر الصداقة وتوسيع آفاق التنسيق والتعاون بين الإمارات وإقليم كردستان، بحسب بيان لحكومة الإقليم.

وفي وقت سابق من اليوم، رحّب الحزب الديمقراطي الكردستاني، في بيان له، بقرار المحكمة الاتحادية والتي حكمت بدستورية الجلسة الأولى للبرلمان العراقي.

ووصف المتحدث باسم الحزب محمود محمد، قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لعمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة وبقانونية ودستورية الجلسة الأولى لمجلس النواب بأنه «قرار في محله وإيجابي».

وقال، إن قرار المحكمة الاتحادية سوف يسرّع الخطوات الدستورية، ويسهم في وضع العملية السياسية العراقية بمسارها الطبيعي والصحيح.

وعُقدت الجلسة الأولى في التاسع من الشهر الجاري، وانتخب خلالها النواب رئيسًا ونائبيه، غير أن قوى الإطار التنسيقي طعنت بها، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية «واع».

وأصدرت اليوم المحكمة الاتحادية، وهي أعلى محكمة في العراق، قرارًا ملزمًا يقضي بدستورية الجلسة الأولى التي سبق أن اعتبرها قادة الإطار غير دستورية.

الحلبوسي يشكر القضاء العراقي على دوره في حفظ مؤسسات الدولة

كما شكر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مساء اليوم، القضاء العراقي، حيث قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «شكرا للقضاء العراقي المستقل ودوره المهني في حفظ مؤسسات الدولة والسياقات الدستورية».

من جانبه، أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المضي بتشكيل حكومة أغلبية وطنية.

الإمارات إقليم كردستان بالعراق الشيخ محمد بن زايد مسرور بارزانى العراق

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وائل لطفي

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