البرهان يلتقى وفد الإدارات الأهلية بشمال وغرب دارفور

أشاد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الثلاثاء، بالدور الكبير الذي تضطلع به الإدارات الأهلية لبسط الأمن والسلم المجتمعي.

وشدد البرهان خلال لقائه بمكتبه اليوم، وفد الإدارات الأهلية لولايتي شمال وغرب دارفور، على ضرورة تضافر الجهود الرسمية والشعبية والعمل الجاد للوصول لرؤية موحدة تضمن الأمن والاستقرار لمواطني دارفور، مشيرًا إلى ضرورة الاسراع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية.

من جانبه، أوضح حماد عبدالله جبريل رئيس المكتب التنفيذي للإدارة الأهلية بغرب دارفور، أن الوفد أطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي على الأوضاع السياسية والأمنية بولايات غرب وشمال دارفور، وحرص الإدارة الأهلية التام على معالجة كافة القضايا والتحديات المجتمعية بما يضمن سلامة وأمن المواطن والممتلكات العامة.

البرهان يلتقي وفد منظمة أجهزة الأمن والمخابرات الإفريقية "سيسا"

وأشاد البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بمواقف منظمة أجهزة الأمن والمخابرات الإفريقية "سيسا"، الداعمة للسودان وحرصها على متابعة الأحداث والتطورات السياسية التي تشهدها البلاد.

وشدد خلال لقائه بمكتبه اليوم، وفد منظمة "سيسا"، على ضرورة إطلاع القادة الأفارقة على حقيقة الأوضاع بالسودان، وجذور الأزمة الراهنة، مرحبًا بتضامن "سيسا" ووقفتها مع الشعب السوداني لتحقيق آماله وتطلعاته.

من جانبها، أوضحت زينب علي كوتو السكرتير التنفيذي للمنظمة، أن رئيس مجلس السيادة أطلع الوفد على مجمل الأوضاع بالسودان، معربة عن أملها في الخروج الآمن والسريع من هذه الأزمة، مشددة على ضرورة تنوير القادة الأفارقة بحقيقة الوضع في السودان.

وأشارت كوتو إلى أن الوفد، استمع لتقارير مفصلة من نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي ووزير الخارجية المكلف، وخرج بتصور جيد عن حقيقة الأوضاع بالسودان.

إدريس يطلع سفراء دول الإيقاد على تطورات الأوضاع بالسودان

قدّم عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس تنويرًا لسفراء دول الإيقاد المعتمدين لدى الخرطوم حول تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد.

ودعا عضو مجلس السيادة سفراء دول الإيقاد، خلال لقائهم بالقصر الجمهوري اليوم، إلى نقل ما دار في التنوير إلى عواصمهم بما يمكن منظمة الإيقاد من تقديم الدعم اللازم للسودان.

وقال السفير الكيني بالخرطوم انقيوا موكالا، في تصريح صحفي، إن اللقاء جاء بدعوة من عضو مجلس السيادة لإطلاع سفراء الإيقاد على تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد باعتبار أن السودان يرأس الدورة الحالية للإيقاد.