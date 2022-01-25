«مياه مطروح» ترفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيئ

أصدر الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، اليوم الثلاثاء، تعليمات لفريق الأزمات والطوارئ برفع درجة الاستعداد لمواجهه موجة الطقس السيئ.

يأتي ذلك تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم الاستقرار التي تسود معظم المحافظات الساحلية اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس القادم، مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة علي السواحل الشمالية، يصاحبها حبات البرد، بالإضافة إلى نشاط الرياح يتراوح ما بين 20 و 28 عقده.

وأوضح رئيس مياة مطروح انه تم الدفع بعدد 45 سيارة ومعده لشفط المياه، بالإضافة إلى تشكيل فرق الأزمات والطوارئ من موظفي الشركة وعمال الشبكات لمتابعة ورفع مياه الأمطار علي مستوي المحافظة.

وأضاف أن معدات وسيارات الشركة وفرق الأزمات والطوارئ، بدأت التمركز بالإمكان المتوقع تجمع مياه الأمطار فيها.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال نوه تساقط الامطار والتصدي لها .

وأعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح في 19 يناير، عن الدفع بفرق الطوارئ لرفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بمدخل المدينة الشرقي بالطريق الدولي حتي الكيلو 4 من خلال معدات وسيارات مجلس المدينة بإدارة تحسين البيئة المسئولة عن التعامل مع الطقس غير المستقر وحالات الطوارئ .

وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح بأن جهود فرق الطوارئ بمجلس المدينة مستمرة بالتعامل مع تراكمات الأمطار بنطاق المدينة والمركز تيسيراً علي المواطنين، وذلك في إطار تعليمات وتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لسرعة التعامل الفوري مع المياه.