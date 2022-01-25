الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عاصفة ثلجية تثير الفوضى في اليونان

العاصفة الثلجية في
العاصفة الثلجية في اليونان

أكدت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن العاصفة الثلجية النادرة التي ضربت اليونان، تسببت في تقطع السبل بالآلاف من السيارات حول العاصمة اليونانية أثينا.

وتابعت أنه تم إنقاذ الآلاف من سائقي السيارات الذين تقطعت بهم السبل على طريق سريع حول العاصمة اليونانية أثينا ليلاً بعد أن اجتاحت عاصفة ثلجية شديدة منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأضافت أنه تم إنقاذ أكثر من 3500 شخص، لكن ظل حوالي 300 سائق على طريق أتيكي أودوس السريع طوال الليل، كما تضررت أجزاء من أثينا بسبب انقطاع التيار الكهربائي الشديد، حيث يعمل مشغلو الشبكات على إعادة الكهرباء.
وتقول السلطات إن العاصفة، التي يطلق عليها اسم البيدا، ستستمر حتى غدا الأربعاء.

وأشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة انخفضت خلال الليل إلى -14 درجة مئوية، وصرح المتحدث باسم الحكومة جيانيس أويكونومو للصحفيين بأن البلاد ظلت "في مرحلة صعبة للغاية، حيث تشير التوقعات إلى أننا سنواجه صعوبات مرة أخرى بعد فترة.

كما دافع عن الإجلاء البطيء لسائقي السيارات المحاصرين على الطريق السريع في مواجهة انتقادات من بعض اليونانيين على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا إن جهود إجلاء خارقة جارية.

وألقى وزير البيئة كريستوس ستيليانيدس اللوم على شركة إدارة الطريق السريع، قائلاً إنها "فشلت في الحفاظ على ظروف المرور العادية على الرغم من الوعود السابقة بأنها ستتخذ الإجراءات المناسبة للقيام بذلك".

 

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