الثلاثاء 25 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن الجيزة يوزع الحلوى والورد على المواطنين بالتزامن مع عيد الشرطة

أمن الجيزة يوزع الحلوى
أمن الجيزة يوزع الحلوى والورود

نظمت مديرية أمن الجيزة، بقيادة اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، احتفالية بميدان الدقي، والنهضة، وبمدينة 6 أكتوبر، بالتزامن مع عيد الشرطة الـ70، حيث وزع رجال الشرطة الحلوى والورد على المواطنين المترددين على الميدان.

كانت وزارة الداخلية قد أعدت دليلًا إرشاديًا إلكترونيًا يلقي نظرة على جهود الدولة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة في إطار احتفالات عيد الشرطة الـ70، من خلال عدة محاور رئيسية هي:- 

١- المقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة ودوره في إدارة العمل المروري بطريقة عصرية.

٢- المحاور المرورية والكباري المستحدثة شرايين الأمل في قلب العاصمة.

٣- عناصر الأمان لقائدي المركبات علي الطريق.

٤- الإجراءات الانضباطية وإرشادات السلامة المرورية.

٥- نبذة عن إجراءات تراخيص المرور المختلفة .

تضمن الدليل الإرشادي خرائط إرشادية لكافة المحاور المستحدثة فضلاً عن فيديوهات لتوضيح مسارات تلك المحاور لقائدي المركبات من خلال مسح  QR كود بالهاتف المحمول كما يمكن تحميل الكتاب باستخدام ذات الخاصية.

وقام ضباط الإدارة العامة لمرور القاهرة بتوزيع نسخ مجانية من الدليل الإرشادي علي قائدي المركبات، الأمر الذي لاقي استحسانهم  وقدموا الشكر لـ وزارة الداخلية علي هذا الإصدار القيم.

مديرية أمن الجيزة عيد الشرطة الـ70 الحلوى والورود المترددين على الميدان

رئيس التحرير

وائل لطفي

مكتبة ع الترعة

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