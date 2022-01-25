الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلس النواب الليبي يؤكد استمرار التشاور مع مجلس الدولة

عبدالله بليحق
عبدالله بليحق

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق استمرار التشاور بين مجلس النواب ومجلس الدولة، وفقاً للاتفاق السياسي، لتحقيق توافق سياسي لا سيما في خارطة الطريق بمساراتها المختلفة الدستوري والسياسي والأمني والتنفيذي وملف المناصب السيادية وغيرها.

وقال «بليحق» في تصريح صحفي اليوم: «التشاور يأتي من أجل تجاوز هذه المرحلة والوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، ووفقاً لما ستصل إليه لجنة خارطة الطريق في مساراتها المختلفة في تقريرها النهائي بالتشاور مع مجلس الدولة».

وأفصح عن شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، وتوافق عليها مجلس النواب في جلسة اليوم برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح.

وأقر المجلس خلال جلسة اليوم شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة وجاءت على النحو التالي:

1_ أن يكون ليبياً مُسلماً من أبوين ليبيين مُسلمين.

2_ ألا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى.

3_ ألا يكون متزوجاً من غير ليبية أو متزوجه من غير ليبي.

4_ ألا يقل عمره عند الترشح عن 35 عاماً.

5_ أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادلهُ من جامعة معتمدة.

6_ أن يُقدم شهادة حُسن السيرة والسلوك.

7_ ألا يكون محكوم عليه في جناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة.

8_ أن يكون لائقاً صحياً لممارسة مهامه.

9_ أن يُقدم تعهداً مكتوباً بعدم ترشحه للانتخابات القادمة.

10_ أن يقوم بتقديم استقالته قبل الترشح حسب القوانين المنظمة لعمل المترشح.

11_ أن يتحصل على تزكية من 25 نائباً من أعضاء مجلس النواب.

12_ أن يقدم إقرار الذمة المالية.

13_ أي شروط أخرى منصوص عليها في القوانين والتشريعات النافذة.

 

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