تجديد حبس متهم بحوزته أسلحة وذخائر داخل شقة السلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، الثلاثاء، حبس متهم بحوزته أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص داخل شقة بمدينة السلام، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، كما طلبت النيابة سرعة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

البداية كانت عندما تمكن رجال مباحث قسم شرطة السلام من ضبط متهم بحوزته أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص داخل شقة بالسلام.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام اختباء عنصر إجرامي "محكوم عليه بالسجن في قضايا متنوعة، منها مقاومة سلطات وإحراز سلاح ناري وذخائر وسرقة بالإكراه، مخدرات، استعراض قوة"، بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة أول السلام بمحافظة القاهرة، وبحيازته أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه وبحوزته 2 طبنجة و3 خزن، وعدد من الطلقات النارية لذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته أسلحة نارية وذخائر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.