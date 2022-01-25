الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 30 كيلو هيروين بحوزة شقيقين بالإسماعيلية

هيروين
هيروين

نجحت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، الثلاثاء، وفي يوم الاحتفال بعيد الشرطة المصرية في ضبط كمية من مخدر الهيروين والشابو بحوزة شقيقين بمركز ومدينة فايد. 

كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسماعيلية، بقيادة اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، قد رصدت قيام شخصين بترويج المخدرات على نطاق واسع، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت إحدى المأموريات الأمنية التي قامت بها وحدة مباحث مركز شرطة فايد، من ضبطهما وبحوزتهما ٣٠ كيلو جرامًا من مادة الهيروين المخدرة، و٣ كيلو جرامات من الشابو المخدر، ومبلغ ٣٠ ألف جنيه. 

تبين أن المتهمين شقيقان وهما " أ. د " و" أ. ب "  يعملان في تجارة السيارات، ويتخذان ذلك النشاط ستارًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، والأموال التي بحوزتهما حصيلة التجارة.

مديرية أمن الاسماعيلية مخدر الهيروين عيد الشرطة المصرية الاحتفال بعيد الشرطة كمية من مخدر الهيروين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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