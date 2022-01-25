تنفيذ 753 حكمًا وضبط 522 مخالفة مرورية و25 قضية بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، حملة مكبرة بإشراف اللواء هشام سليم، مدير الأمن، لضبط الخارجين عن القانون وبسط الأمن والأمان في الشارع الأسواني.

وفي مجال ضبط الأسلحة النارية، تم ضبط 7 متهمين بحوزتهم 5 أسلحة نارية وكمية من البانجو والهيروين والحشيش وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 753 حكما و134 حكم حبس جزئي و26 حكمًا حبس مستأنف و418 أحكام غرامات و171 حكم مخالفات، علاوة على ضبط عدد (4) جنايات.

وفي مجال ضبط القضايا المرورية، تم ضبط 522 مخالفة مرورية تضمنت التصالح الفوري في 90 مخالفة، وتحرير 117 مخالفة غرامة ونش، بجانب سحب تراخيص 83 حالات عدم قبول التصالح، فضلاً عن سحب تراخيص 36 حالة مسببات الحوادث، إضافة إلى تحرير 84 مخالفة تجاوز حد السرعة، علاوة على تحرير 109 مخالفات متنوعة.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة مركز شرطة أسوان حيث أسفر الفحص عن ضبط 3 حالات إيجابية لتعاطي " حشيش و بانجو".

فى مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 23 قضية تموينية منها ضبط قضية لسلع مجهولة المصدر ، بجانب ضبط 3 قضايا لإستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، إضافة إلى ضبط 7 قضايا لعدم حمل شهادة صحية و12 قضية لعدم الإعلان عن الأسعار.