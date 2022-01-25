الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تحرش بفتاة».. القبض على عامل في قطار «أسوان- القاهرة»

تحرش
تحرش

نجح رجال المباحث بمركز شرطة كوم أمبو في محافظة أسوان، بالتعاون مع مباحث السكة الحديد، في القبض علي عامل تحرش بفتاة أثناء استقلالها القطار المتجهة من أسوان إلى القاهرة.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوردد بلاغ إلى الرائد نبيل العادلي، رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو،  ومباحث محطة القطار بكوم أمبو، بتحرش عامل بأحد القطارات بفتاة بعد قيام القطار المتجهة من  محطة قطار أسوان.

علي الفور انتقل رجال مباحث كوم أمبو إلى محطة القطار برئاسة الرائد نبيل العادلي وقاموا بتفريغ كاميرات المحطة وعرضها علي الفتاة التي تعرفت علي العامل وتم القبض عليه.

وبسؤال الفتاة أكدت أن العامل تحرش بها بعد ارتكاب فعل فاضح معها وهو مادفعها للإستعانة بالركاب فيما تمكن من الهرب عقب الوصول لمحطة كوم أمبو، وتحرر المحضر واخطرت النيابة لتباشر تحقيقاتها حيالها. 

 

التحرش أسوان المباحث فتاة قطار تحقيقات مركز شرطة كوم امبو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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