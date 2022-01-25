الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن القاهرة يوزع الهدايا والشوكولاتة على المواطنين بالشوارع والميادين (صور)

توزيع هدايا
توزيع هدايا

في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة 70، اليوم الثلاثاء، قامت مديرية أمن القاهرة بالاحتفال مع المواطنين بالشوارع والميادين من خلال أتوبيس مكشوف مجهز يستقله عدد من ضباط وضابطات من مختلف جهات المديرية، وبمشاركة عدد من أطفال مبادرة "قادرون باختلاف" يقومون بتوزيع الهدايا العينية والشيكولاتة والورود على المواطنين.

توزيع الهدايا
توزيع الهدايا
توزيع الهدايا
توزيع الهدايا
توزيع الهدايا
توزيع الهدايا
توزيع الهدايا
توزيع الهدايا
توزيع الهدايا


وتضمنت تلك الهدايا أدوات مدرسية ولعب أطفال ومطويات إرشادية وأكواب وكمامات ومطهرات وجميعها تحمل شعار عيد الشرطة 70.

واستقبل المواطنين رجال الشرطة بالترحاب مؤكدين اعتزازهم وتقديرهم لما يقدمونه من تضحيات في سبيل تحقيق رسالة الأمن السامية، وفي نهاية اليوم تم دعوة اطفال مبادرة "قادرون باختلاف" لمأدبة غداء بنادي ضباط أمن القاهرة بالمنيل.

توزيع هدايا
توزيع هدايا
توزيع الهدايا
توزيع الهدايا
توزيع الهدايا
توزيع الهدايا
توزيع الهدايا
توزيع الهدايا
توزيع الهدايا
توزيع الهدايا
توزيع الهدايا
توزيع الهدايا
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عيد الشرطة مديرية امن القاهرة الشيكولاتة الورود كمامات مطهرات

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