حبس المتهم بقتل عامل لخلافات مالية في قنا

قررت النيابة العامة بقنا، اليوم الثلاثاء، حبس عامل، لاتهامه بقتل آخر بسبب خلافات مالية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بقنا، برئاسة اللواء طارق يحي، مدير المباحث الجنائية، ضبطت عامل بتهمة قتل آخر، بعد نصف ساعة من ارتكاب الجريمة، بمركز قفط جنوبي قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا بمقتل كرم بدري، عامل، إثر إصابته بطلق ناري في الصدر، بمركز قفط جنوبي قنا.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد عبد القادر، رئيس مباحث قفط، من ضبط محمد.ع.ح، عامل، المتهم في القضية، والسلاح المستخدم، وتبين أن سببب الجريمة خلافات مالية بين المجني عليه والقاتل.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، والتحفظ على المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية العامة لتتولى التحقيقات، التي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.