الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد اندلاع حريق به.. التحقيق مع مالك مخزن بدون ترخيص بمنشية ناصر

حريق
حريق

تباشر جهات التحقيق بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع مالك مخزن خردة بدون ترخيص بمنطقة منشية ناصر، بسبب قيامه بتخزين المخلفات داخل عقار بدون ترخيص.

وكشفت التحريات أن  صاحب المخزن يقوم بتخزين كميات كبيرة من المخلفات لتدويرها وتخزينها داخل عقار، ما نتج عنه اشتعال النيران في طابقين بعقار، وذلك لأنه بدون تراخيص بمنطقة الزرايب في منشأة ناصر.

- تفاصيل الواقعة

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق فى عقار من 5 طوابق بمنطقة الزرايب بمنشأة ناصر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 7 سيارات إطفاء، و2 خزان، و2 سلم هيدروليكي، لمكان الحريق لمحاولة إخماده وبالفحص تبين أن النيران شبت في الطابق الثاني وامتدت لتلتهم الطابق الثالث بذات العقار محل البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية أن النيران انتشرت بصورة كبيرة وتصاعدت أعمدة الدخان التي غطت سماء المنطقة نتيجة وجود كميات مخلفات ضخمة داخل الشقق، كما تبين أنها مخلفات يتم فرزها وإعادة تدويرها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

اشتعال النيران منشأة ناصر المعاينة الأولية غرفة عمليات شرطة النجدة الحماية المدنية بالقاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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