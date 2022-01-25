الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطل بحوزته 33 قطعة حشيش في شبرا الخيمة

حشيش
حشيش

تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية، اليوم الثلاثاء، من ضبط عاطل أثناء تواجده بشارع 15 مايو دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة لممارسته نشاطًا إجراميًا بالإتجار بمخدر الحشيش وضبط بحوزته مبلغ مالى وهاتف محمول. 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد أحمد سالم الدقميرى مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث القسم، بقيام عاطل باتخاذ شارع 15 مايو دائرة القسم وكرا لممارسة نشاطه الإجرامى بالإتجار بالمواد المخدرة.

وعلى الفور تم إخطار اللواء محمد العناني مدير البحث الجنائي بالقليوبية، وبالمعاينة والفحص تبين تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة من ضبط "ع. ج. ع"، 27 سنة عاطل مقيم المطرية القاهرة، حال تواجده بشارع 15 مايو دائرة القسم، وبحوزته 33 قطعة من مخدر الحشيش مختلفة الأحجام، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

شبرا الخيمة الاتجار بالمواد المخدرة البحث الجنائي بالقليوبية الإتجار بمخدر الحشيش

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وائل لطفي

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