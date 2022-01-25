الثلاثاء 25 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أعراض متحور أوميكرون وبرتوكول علاج كورونا في المنزل

أوميكرون
أوميكرون

أعراض متحور أوميكرون وبرتوكول العلاج من الكلمات التي تحظى حاليا على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خاصة مع إعلان منطقة الصحة العالمية عن سرعة انتشاره بين المواطنين.

أعراض متحور أوميكرون وبرتوكول العلاج

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير بروتوكول علاج أوميكرون الذي اعتمدته وزارة الصحة داخل كافة مستشفيات العزل وخطوات الحصول على جرعات اللقاح.

وتتشابه أعراض متحور كورونا أوميكرون مع نزلات البرد الشديدة بحيث لا يمكن التفريق بينهم في الأيام الأولى من الإصابة حيث تتلخص الأعراض فيما يلي:-

  • العطس.
  • سيلان الأنف.
  • الصداع.
  • إلتهاب الحلق.
  • الحكة الجافة.
  • الشعور بتكسير الجسم.
  • ارتفاع درجات الحرارة.

يعقبها الأعراض التقليدية التي يشعر بها مرضى كورونا وتتلخص فيما يلي :-

  • فقد حاستي الشم والتذوق.
  • الشعور بضيق التنفس.
  • الشكوى من كافة أجهزة الجسم.

واعتمدت وزارة الصحة المصرية عدة عقارات لعلاج متحور أوميكرون وهي عقار الباري ينيب ومثلك جانوس كيناز ودواء ساريلومارب.

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كيفية تسجيل بيانات المواطنين عبر موقع كورونا

يستطيع الملايين من المواطنين حفظ بياناتهم الشخصية عبر موقع وزارة الصحة المعتمدة للقاح كورونا لتحديد موعد للحصول على جرعات التطعيم وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع كورونا من خلال هذا اللينك (من هنا).
    اختيار أيقونة تسجيل بيانات المواطنين.
    كتابة كافة المعلومات المطلوبة عن الراغب في اللقاح.
    تحديد مكان الإقامة لرصد مركز طبي قريب لكورونا.
    إدخال الفئة العمرية.
    تحميل بطاقة الرقم القومي.
    الضغط على زر الحفظ.
    استقبال رسالة برقم الطلب.

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أعراض متحور أوميكرون وبرتوكول العلاج من التساؤلات التي تشغل بال الملايين حاليا خاصة مع ارتفاع أعداد المصابين والوفيات تبعا لتقارير وزارة الصحة التي تصدرها بشكل يومي من خلال تقارير مستشفيات العزل والمعامل المركزية ومدى دقة الأرقام المعلنة خاصة مع تطعيم أكثر من 52 مليون مواطن سواء الجرعة الأولى أو الثانية أو الثالثة في مختلف محافظات مصر والتي تعمل على تقليل الأعراض والتصدي للفيروس ومتحورته الجديدة كل هذه التساؤلات تشغل بال ملايين من المواطنين خاصة مع تقلب الأحوال الجوية التي تصيب الكثيرين بنزلات البرد الشديدة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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