تطعيم وتقليل كثافات.. كيف تواجه الدولة متحور أوميكرون؟

تواجه الدولة بطرق شتى المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون والذي تسبب في ارتفاع الإصابات التي اقتربت من حاجز ال1600 إصابة يومية، وأصاب الملايين حول العالم فيما وصفه العلماء بأنه الأكثر انتشارًا بين متحورات كورونا الذي يحتوي على 6 تغييرات في البروتين المكون له.

واتخذت مصر مجموعة من الإجراءات لمواجه المتحور الجديد وتحجيم انتشاره، وتستعرض “الدستور” في السطور التالية القصة الكاملة.

إجراءات احترازية

في منتصف الأسبوع الماضي وبالتزامن مع الزيادة المستمرة في أعداد الإصابات وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لتحجيم انتشار المتحور الجديد أوميكرون وذلك بتقليل الكثافات خاصة أن الفيروس سريع الانتشار ويمكن أن يصيب حامل العدوى 14 آخرون حسب تصريحات مستشار الرئيس لشئون الصحة عوض تاج الدين، فتم تقليل الكثافات بالجامعات والمدارس والمصالح الحكومية والخدمية والأماكن العامة، ضمن إجراءات الدولة لمواجهة جائحة كورونا.

تجهيز كافة المرافق الطبية

رغم عدم زيادة احتياج المواطنين إلى أسرة العناية المركزة في المستشفيات والذي أرجعته وزارة الصحة إلى اللقاحات التي حصل عليها المواطنين إلا أنه تم تجهيز المستشفيات لمواجهة المتحور الجديد كما تم توفير بروتكول العلاج في كافة الصيدليات ليحصل عليها بسهولة المواطنين في العزل المنزلي.

وأعلنت شعبة الأدوية في الغرف التجارية عن وفرة المعروض من أدوية علاج أعراض كورونا وأن سوق الدواء لم يشهد أي نقص لأي دواء في الصيدليات.

وعقدت وزارة الصحة صفقات مع بعض شركات الأدوية العالمية للحصول على أدوية علاج كورونا لتطوير بروتكول العلاج المتبع وكان آخرها عقار "إيفوشيلد" والذي يستخدم أغراض الوقاية من فيروس كورونا خاصة للذين تولد أجسادهم استجابة مناعية محدودة.

وبحسب شركة "أسترازينيكا" المصنعة للدواء فإن العقار أثبت فاعلية مع متحور "أوميكرون" وجميع المتحوّرات المثيرة للقلق، وستحصل مصر على العقار خلال أسابيع لتبدأ بعدها في تحديث بروتكول علاج كورونا.

تطعيم المواطنين

منذ بداية انتشار وباء كورونا وبدء تصنيع لقاحات مضادة له سعت مصر لتوفير أكبر كمية من اللقاحات حتى تتمكن من تطعيم أكبر عدد من المواطنين، وبدأت خطة التطعيم في بداية العام الماضي بتطعيم الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لتتوسع مع حصول مصر على جرعات إضافية من اللقاح لتشمل جميع المواطنين بداية من سن 12 عامًا.

وتم حتى الآن تطعيم أكثر من 40% من الفئات المستهدفة حتى الآن، وتلقي المواطنين حتى الإسبوع الأول من يناير حوالي 55 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المختلفة، ما بين الجرعة الأولي والجرعة الثانية، وبلغ عدد اللقاحات التي وصلت مصر حتى الآن 120 مليون جرعة من جميع اللقاحات، وتعمل الدولة على الوصول بمعدلات التلقيح إلى أكثر من 70% من الفئات المستهدفة.

ومع قيام بعض الدولة بتطعيم مواطنيها بجرعة تعزيزية لمواجهة متحور أوميكرون، بدأت مصر في تطعيم الفئات التي مر على موعد جرعتها الثانية 6 أشهر بجرعة ثالثة لتقليل الأعراض ومنع الدخول إلى المستشفيات، وبلغ عدد المواطنين الذين حصلوا علي الجرعة التنشيطية 221 ألف مواطن، حيث يحصل عليها جميع المواطنين فوق 18 عاما.