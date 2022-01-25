الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فنادق الغردقة تحتفل بعيد الشرطة بمشاركة السياح

فنادق الغردقة
فنادق الغردقة

بث موقع وجريدة “الدستور” على صفحتها الرسمية فيديو لايف على “فيسبوك” لرصد احتفالات فنادق الغردقة بعيد الشرطة الـ70 ، وذلك بمشاركة سياح ومصريين من نزلاء الفندق والعاملين بها.

وأكد محمد جمال مدير عام أحد الفنادق السياحية المنظمة للاحتفالية، أن الاحتفال جاء لتقديم الشكر والتقدير لجهود وتضحيات رجال الشرطة البواسل ودفاعهم عن الوطن والتضحية بأرواحهم لحماية الشعب المصري، مشيرًا إلى أن إقامة الاحتفالات بمشاركة السياح هي رسالة للعالم أجمع بان الشعب المصري دائمًا ما يدعم وطنه ومقدر لتضحيات رجاله في الدفاع عن تراب الوطن.

من جانبه أكد قاسم السيد مسؤول أحد الفنادق السياحية، أن تنظيم احتفالات عيد الشرطة بالفنادق وتصميم بورتريهات باسمها وصور الشهداء أقل ما يمكن تقديمه لشهداء الشرطة نظير تضحياتهم الغالية للدفاع عن الوطن وحمايته.

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