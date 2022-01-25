الثلاثاء 25 يناير 2022
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سياسي

البرلمان يحيل 7 مشروعات قوانين للجان النوعية المختصة

المستشار حنفى جبالى
المستشار حنفى جبالى

أحال المستشار الدكتور حنفي  جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة التي تعقد اليوم الثلاثاء، (7) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية  المختصة للمجلس، وهي:

1) مشروع قـانون مقدم من السيد النائب إيهاب رمزي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.

2) مشروع قـانون مقدم من السيد النائب إيهاب رمزي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الطعن أمام محكمة النقض.

3) مشروع قـانون مقدم من السيد النائب عصام العمدة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182لسنه 1960 في شأن مكافحة المخدرات، (أحيلت إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

4) مشروع قـانون مقدم من السيد النائب جمال السعيد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية ، والطاقة والبيئة).

5) مشروع قـانون مقدم من السيد النائب عبد المنعم أمام و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن نظام الإدارة المحلية (يحال إلى لجنة الإدارة المحلية)

6) مشروع قـانون مقدم من السيد النائب خالد بدوي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنه 2017، (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمي).

7) مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة أية مدني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنه 2017، (يحال إلى لجنة الشباب والرياضة)

حنفي جبالي الجلسة العامة مجلس النواب مشروعات قوانين للجان النوعية

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