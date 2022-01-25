مصر تشارك في منتدى نابولي الاقتصادي بإيطاليا فبراير المقبل

استقبل الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، الدكتور عيسي إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا والمدير الإقليمي للكونفيدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية، لبحث الاستعدادات الخاصة لانعقاد منتدى نابولي الاقتصادي بإيطاليا في الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ فبراير المقبل بين مصر وإيطاليا، بمشاركة عدد من الشركات والكيانات الاقتصادية المصرية وبحضور حكوميين رفيعي المستوى.

وعبر "عشماوي" عن ترحيبه مجدداً بالعمل والتعاون المثمر مع دولة إيطاليا الصديقة، واستكمال ما تم التشاور بشأنه من مشروعات مشتركة بين البلدين، مثمناً المنتدى الإيطالي - المصري في نسخته الثالثة والذي سيعقد في نابولي خلال شهر فبراير المقبل سيكون له مردود إيجابي للبلدين، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية المصرية تحرص دائمًا على استمرارية تطوير التعاون الوثيق مع دولة ايطاليا الصديقة.

وصرح عشماوي: "يعد منتدى نابولي الثالث استكمالًا لمشوار قد بدأناه معًا، كما انه يعد تعزيزًا وتتويجاً للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث أن إيطاليا هي دولة قريبة الصلة والتماس بالدولة المصرية ولكونهما أي الدولتين من الدول المطلة علي حوض البحر المتوسط، وتتشاركان وتتقاربان ثقافيًا وحضاريًا"، لافتا إلى مشاركة كبرى الشركات الإيطالية في المنتدى وتمثل تخصصات متعددة من الأنشطة التجارية، فضلا عن رجال الصناعة والمستثمرين المهتمين بشؤون الاستثمار في مصر وخاصة في مجالات الصناعات اللوجستية والصناعات الغذائية والمراكز التجارية وسلاسل الإمداد، وإنشاء الكيانات التجارية المتكاملة مثل المراكز التجارية المتخصصة وأسواق الجملة واسواق النصف جملة وغيرها من الأنشطة الخادمة والمكملة للتجارة الداخلية، كما نستهدف من المنتدى جذب كبرى الشركات التي تعمل في الأنشطة التجارية المتنوعة وسلاسل الإمداد التي تشتهر بها إيطاليا لكي تفتح لها أسواق كبيرة في مصر بالشراكة مع مستثمرين ومطورين مصريين.

وأعرب "عشماوي" عن امتنانه للجانب الإيطالي لاختيار الكونفدرالية لجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية ليكون "الشريك الأصيل" في هذا المنتدي، ما يؤكد على تقدير دولة إيطاليا لأهمية مصر ودورها الاستراتيجي الريادي علي مستوي الاقليم وكذا أهمية تنمية العلاقات التاريخية والاقتصادية التي تربط بين البلدين منذ سنين بعيدة.

من جهته، أشار الدكتور عيسى إسكندر إلى الاتفاقيات الإطارية التى كانت قد عقدت خلال المنتديين السابقين، موضحًا: "نظرًا لظروف كورونا وتوقف خطوط العمل وإنتاج، لم نستطع متابعة المشروعات التي سبق وناقشناها بين البلدين، لذا فإن عقد هذا المنتدي الثالث - ومن خلال الكونفدرالية الايطالية للتنمية الاقتصادية - سيتم وضع نواة حقيقية لبدء فعلي وواقعي لتفعيل الاتفاقيات الإطارية والتي كانت قد تم التوافق عليها من قبل الطرفين".