الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي للمرحلة الثانية

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

يحظى رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل يوميا من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية استخراج البطاقة الخدمية للمعاقين عبر  موقع وزارة التضامن الاجتماعي والتي تعد الوسيلة الوحيدة للحصول على حقوقهم وفقا للقانون.

رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وخصصت وزارة التضامن الاجتماعي موقعًا إلكترونيًا يخدم الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة محافظات الجمهورية يمكن من خلاله الحصول على البطاقة الخدمية التي يحصلون من خلالها على حقوقهم التي تمنحها لهم الدولة، وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة البطاقة الخدمية لذوي الاحتياجات الخاصة.
  • كتابة كافة البيانات المطلوبة الراغب في البطاقة الخدمية من بينها الرقم القومي.
  • تحديد محافظة الإقامة.
  • تسجيل بيانات مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له.
  • تحميل كافة المستندات المطلوبة.
  • النقر على وسيلة استلام البطاقة.
  • الضغط على زر الحفظ.
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رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2022

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مميزات البطاقة الخدمية للمعاقين 2022

يحصل الملايين من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة على العديد من المميزات بموجب تقديم البطاقة الخدمية، وذلك وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق الإنسان من ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تتمثل فيما يلي:-

  • إجراء كافة الفحوصات الطبية في أحدى مستشفيات وزارة الصحة.
  • الحصول على الأدوية مجان.
  • وجود خصومات على تذاكر المواصلات العامة.
  • وجود نسب في شقق وزارة الإسكان.
  • وجود نسب في الوظائف الحكومية الشاغرة.
  • الإعفاء من المصروفات الدراسية.
  • الإعفاء الجمركي والضريبي على الأجهزة التعويضية والسيارات الطبية.
  • إمكانية الجمع بين معاشين.

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يحصد رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي على نسب مشاهدة عالية من قبل أكثر من 3 ملايين شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا لإحصائيات وزارة التضامن الاجتماعي وجميعهم يمكنهم الحصول على كافة المنح السابقة التي تكفلها لهم الدولة وفقا للقانون حيث تسعى الدولة على جبر عجزهم للتغلب عليها ودمجهم في طبقات المجتمع المختلفة.

الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بطاقة الخدمات المتكاملة الرقم القومى وزارة التضامن ذوى الاحتياجات الخاصة

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وائل لطفي

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