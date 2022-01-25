الثلاثاء 25 يناير 2022
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عالم

أكثر من 66 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في النمسا والصين والدنمارك

جريدة الدستور

سجلت النمسا والصين والدنمارك، خلال الـ24 ساعة الماضية، 66.866 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وسجلت النمسا 25 ألفا و610 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية. 
كما سجلت البلاد 9 حالات وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.
وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و625 ألفًا و651 إصابة، والوفيات إلى 14 ألف حالة.
وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، أنه تم إعطاء 17 مليونًا و357 ألفًا و739 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء أنها تلقت تقارير عن تسجيل 45 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي، إن 18 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما الـ 27 المتبقية وافدة من الخارج.
ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض أمس. 
وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 105705 حالات، 2616 منهم لا يزالون يتلقون العلاج. 
وبلغ إجمالي عدد المتعافين 98453 ، بينما استقر عدد الوفيات عند 4636 .
وتسجيل ما إجماليه 43 حالة إصابة جديدة بدون أعراض يوم أمس، 25 منها حالة وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.
وسجلت الدنمارك 41 ألفا و211 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية. 
كما سجلت البلاد 13 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.
وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و462 ألفا و869 إصابة، والوفيات إلى 3642 حالة.
وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، أنه تم إعطاء 13 مليونًا و543 ألفًا و181 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.

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