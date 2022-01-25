أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 25-1-2022

شهدت أسعار الأرز تباينًا في السوق المحلي لدى التاجر والمستهلك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بنوعيه، سعر الأرز الأبيض كسر 5% وكسر 3% وأرز الشعير ( العريض - الرفيع ).

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية ارتفاعًا خلال الجلسة الصباحية.

سجلت أسعار الأرز الشعير"عريض الحبة" اليوم ثباتًا في الطن بالأسواق المحلية، ليسجل سعر الطن 5,800 جنيه.

وأيضًا ثبتت أسعار الأرز الشعير "رفيع الحبة" ليسجل سعر الطن 5,100 جنيه.

تراجعت أسعار الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 3%"، بنحو 200 جنيه ليصل سعر الطن إلى 9,200 جنيه.

بينما ارتفعت أسعار الأرز الأبيض البلدي "رفيع الحبة كسر 5%"، بنحو 200 جنيه ليبلغ سعر الطن 8,200 جنيه.

سعر الأرز للمستهلك

وتراوح سعر كيلو الأرز للمستهلك ما بين 12.50 و 15 جنيهًا.

أسعار الأرز في بورصة شيكاغو للتجارة

صعدت أسعار العقود الآجلة للأرز خلال بداية التداولات الصباحية في بورصة شيكاغو التجارية، حيث سجل عقد مارس نحو 15.040 دولارًا للقنطار بمقدار ارتفاع 0.060 دولارًا. ( وقت نشر هذا الخبر )

كما قفز عقد مايو بمقدار 0.120 دولارًا، ليسجل 15.165 دولارًا للقنطار.

كان مجدي الوليلي، نائب رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، قال إنه تم الاتفاق بين عدد من مضارب الأرز ووزارة التموين على توريد 240 ألف طن لصالح البطاقات التموينية لمدة 8 أشهر، وأن الكميات المقرر توريدها تسجل نحو 30 ألف طن أرز، حيث تتضمن 12 ألف طن شهريا من القطاع العام، و18 ألف طن من القطاع الخاص شهريا لمدة 8 شهور، بسعر 7.5 ألف جنيه للطن.

وأشار إلى أنه تم زراعة نحو مليون و150 ألف طن فدان، حيث يوجد نحو 4.5 مليون طن شعير أي 3 ملايين طن أرز أبيض وبالتالي يكفي احتياجات المستهلك حتى موسم حصاد الأرز المقبل.